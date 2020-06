La campionessa in carica della W Series, Jamie Chadwick, esordisce nel 2020 con il team Prema nel campionato Formula Regional. Dopo l’annuncio dello slittamento del campionato total pink al 2021, arriva questa buona notizia che permetterà di vedere la giovane inglese in pista a breve. Il team Prema completa cosi la sua line-up per la seconda edizione del campionato che partirà il weekend che va dal 31 luglio al 2 agosto da Misano.

La Chadwick affiancherà il danese Oliver Rasmussen e i due piloti della Ferrari Driver Academy Arthur Leclerc e Gianluca Petecof. Chadwick sostituirà Roman Stanek, che era stato annunciato da Prema lo scorso inverno. Il pilota ceco non ha preso parte ai test al Mugello svolti negli scorsi giorni, dove invece la Chadwick ha avuto modo di provare la sua nuova vettura.

Dopo aver vinto il British GT Championship in classe GT4 nel 2015, Jamie Chadwick ha iniziato la sua carriera nelle monoposto. Nel 2017 ha corso nella Formula 3 inglese e nel 2019 ha conquistato la vittoria del campionato W Series.

Dal 2019 ricopre anche il ruolo di pilota di sviluppo della Williams e il team di Grove l’ha confermata anche per il 2020.

Jamie Chadwick commenta il suo approdo nel team campione in carica della Formula Regional: “Sono assolutamente entusiasta di collaborare con Prema Powerteam per il Campionato Formula Regional di quest’anno. Con un calendario così straordinario, una griglia molto competitiva, e ovviamente il supporto del team Prema, non vedo davvero l’ora di tornare in pista. Sono incredibilmente grata a Rodin Cars e David Dicker per questa opportunità che mi cambia la vita e per il loro sostegno. Sono così entusiasta di iniziare questo viaggio con loro e spero di raggiungere successi insieme”.

Angelo Rosin, Team Principal della Prema, accoglie la 22enne inglese: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jamie nel nostro team per la prossima stagione. Finora ha raggiunto risultati brillanti nella sua carriera e non vediamo l’ora di vederla in azione su questo impegnativo campionato internazionale. Provenendo dalla W Series, conosce abbastanza bene i meccanismi e la sua esperienza sarà sicuramente una risorsa preziosa. Siamo assolutamente impegnati e daremo il nostro 100% per aiutarla ad avere successo”.

Anche Catherine Bond Muir, CEO W Series, ha commentato la notizia su Twitter: “Congratulazioni a Jamie per il suo posto in Formula Regional. L’obiettivo della W Series è sempre stato quello di creare un trampolino di lancio per gli sport di livello superiore, quindi sono molto orgogliosa della nostra campionessa in carica per il prosieguo del suo emozionante viaggio”.

Il primo degli otto round della Formula Regional, secondo il nuovo calendario, andrà in scena a Misano nei giorni 1 e 2 agosto, prima di andare al Paul Ricard. A seguire poi il Red Bull Ring, per continuare con una doppia tappa italiana al Mugello e a Monza. Il penultimo round sarà in terra spagnola, a Barcellona, per poi tornare in Italia sulla pista di Imola, con Vallelunga come tappa conclusiva, il 5 e 6 dicembre.

Leggi anche: FORMULA REGIONAL | CONFERMATI PUNTEGGI E MONTEPREMI PER LA STAGIONE 2020

Anna Mangione