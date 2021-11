Il campionato continentale di Formula Regional ha quest’oggi diramato la lista delle scuderie che andranno a riempire la griglia 2022 della serie. La novità principale è l’arrivo di Trident Racing.

Il team italiano darà quindi il cambio a JD Motorsport, che lascia la categoria. Nel 2022 saranno ancora dodici le squadre totali che andranno a sfidarsi in pista, massimo consentito da regolamento.

I TEAM

Sarà ancora ai nastri di partenza della stagione 2022 la scuderia francese R-Ace GP, che si è laureata campione costruttori e proverà a difendere il titolo. Ha infatti avuto ottimi riscontri grazie ai risultati del francese Hadrien David, vice-campione (con 209 punti contro i 277 di Saucy) e Isack Hadjar, che invece è diventato campione fra i rookie.

A dargli filo da torcere il team ART GP, che si è messo in luce con il campione Gregoire Saucy (che ha conquistato il titolo al Mugello, con un round di anticipo) e il nostro Gabriele Minì.

Non sarà da meno Prema, che ha chiuso il campionato in terza piazza (con 346 punti, contro i 422 di ART GP e i 481 di R-Ace GP), brillando particolarmente grazie a Paul Aron. Saranno della partita anche altri due team che hanno fatto bene quest’anno: Arden Motorsport con l’inglese Alex Quinn, soprattutto nella prima parte stagionale e MP Motorsport con Franco Colapinto.

G4 Racing rinnoverà la propria presenza nel campionato e farà altrettanto Van Amersfoort Racing. Proseguiranno la loro avventura in F. Regional per puntare in alto FA Racing e KIC Motorsport.

Anche Monolite Racing e DR Formula proveranno a dire la propria nel 2022 e a risalire la classifica. Infine come detto, Trident Racing farà il proprio debutto, sostituendo JD Motorsport.

Ricapitolando, in pista vedremo:

R-ACE GP

ART GRAND PRIX

PREMA RACING

ARDEN MOTORSPORT

MP MOTORSPORT

G4 RACING

VAN AMERSFOORT RACING

FA RACING

KIC MOTORSPORT

MONOLITE RACING

DR FORMULA

TRIDENT

Giulia Scalerandi

Leggi anche: FORMULA REGIONAL | MONZA, GARA-2: HADJAR CONQUISTA L’ULTIMA CORSA STAGIONALE