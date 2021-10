Con l’avvicinarsi dell’ultimo round stagionale a Monza, il campionato di Formula Regional si porta avanti diramando proprio nella giornata di oggi il calendario ufficiale 2022. E sarà proprio il Tempio della Velocità, sul quale si terminerà la stagione, il circuito che ospiterà la prima tappa della prossima annata.

IL CALENDARIO

Dieci round spalmati fra aprile e ottobre, con partenza e chiusura in Italia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tappa per tappa, con l’inizio in programma a Monza il 22-24 aprile.

Seconda tappa sempre nel nostro Paese, con il round di Imola dal 6 all’8 maggio. Sarà quindi la volta del Principato di Monaco, insieme alla Formula 1 dal 29 al 31 maggio, e del Paul Ricard la settimana successiva (3-5 giugno).

Il mese di giugno sarà teatro di un altro appuntamento, ovvero quello di Zandvoort, in programma dal 17 al 19. Il sesto round (e l’inizio della seconda parte stagionale) sarà a Budapest dall’8 al 10 luglio, prima di affrontare lo spettacolare tracciato di Spa-Francorchamps dal 27 al 30 in concomitanza con la mitica 24 Ore.

Un mese di vacanza, prima di ritrovarsi ancora in pista per l’ottavo appuntamento, sul tracciato di Spielberg il 9 e 10 settembre. I due round finali andranno invece in scena nel mese di ottobre: dal 14 al 16 ci sarà Barcellona e infine il ritorno in Italia, al Mugello, il 21-23 ottobre.

Si prospetta un altro anno ricco di emozioni per il campionato organizzato da Alpine e ACI Sport nel 2022, in attesa di capire chi sarà l’erede di Gregoire Saucy.

CALENDARIO 2022 FORMULA REGIONAL

Monza – 22-24 Aprile

Imola – 6-8 Maggio

Monaco – 27-29 Maggio

Paul Ricard – 3-5 Giugno

Zandvoort – 17-19 Giugno

Hungaroring – 8-10 Luglio

Spa – 27-30 Luglio

Red Bull Ring – 8-10 Settembre

Barcellona – 14-16 Ottobre

Mugello – 20-23 Ottobre

Giulia Scalerandi