Tanto spettacolo a Dubai nelle due gare conclusive del round 2 della Formula Regional Asia. Arthur Leclerc e Hadrien David si spartiscono i successi di tappa, con il monegasco che si porta al comando della generale. Gabriele Minì chiude con una quarta posizione la sua campagna nella serie.

Leclerc centra il primo successo e diventa leader

Come a ogni inversione di griglia lo spettacolo è garantito. Chovet scatta al palo facendosi subito sorprendere da Leclerc, che si porta al comando. Non si tratterà di un dominio del giovane monegasco, messo in costante pressione dal rivale avversario. Una safety car nel finale, come successo nella prima gara, salva il successo di Leclerc che sotto la bandiera a scacchi precede Dino Beganovic e Isack Hadjar.

Quarto, con giro veloce, il vincitore di gara-1 Hadrien David, davanti a Lorenzo Fluxa e Pierre Louis Chovet, scivolato fino alla sesta posizione dopo qualche sbavatura nel finale di gara. Settima posizione per Pepe Martì davanti al nostro Leonardo Fornaroli in ottava. Chiudono i dieci Jak Crawford e Paul Aron. Si ferma alla tredicesima posizione la rimonta di Gabriele Minì, dopo il KO di ieri, mentre Sebastian Montoya conclude con uno zero dopo esser stato costretto al ritiro.

A Dubai David è primo a ottenere il secondo successo nella Formula Regional Asia 2022

La battaglia per la prima posizione si ripete. Questa volta sono Hadrien David e Pepe Marti i protagonisti, con quest’ultimo nel ruolo di inseguitore. I due, scattati dalla prima fila, si danno filo da torcere per l’intera durata della corsa, con il pilota spagnolo a non concedere margine d’errore al rivale. Scaduti i 30 minuti di gara David riesce a resistere agli attacchi di Martì portando a casa il secondo successo di questo round. Oltre a Martì, sul podio sale ancora una volta Hadjar, sul terzo gradino.

Una gara tutta in difesa per Gabriele Minì, tornato a scattare dalle zona alte della griglia di partenza. Il pilota siciliano si è prima dovuto prima arrendere ad Hadjar per poi difendere con i denti la quarta posizione su Beganovic e Crawford, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Il vincitore di gara-2 Leclerc chiude settimo, davanti a Gabriel Bortoleto, Paul Aron e Lorenzo Fluxa. Si conferma stregata Dubai per Sebastian Montoya, fuori dai punti anche in questa gara.

Leclerc al comando anche dopo gara-3 ma regna l’equilibrio

Il successo in gara-2 conferma Arthur Leclerc al comando della classifica di campionato anche se i distacchi testimoniano quanto nulla sia ancora deciso. Segue a nove lunghezze Hadrien David, poi Hadjar in terza con 61 punti. Si conclude al quarto posto l’avventura di Gabriele Minì nella serie asiatica, appena davanti a Pepe Martì e Sebastian Montoya, scivolato addirittura al sesto posto dopo il round di Dubai. Si torna nella stessa location per il terzo round della mini-season che avrà luogo nel prossimo fine settimana.

Samuele Fassino

