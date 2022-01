Dopo aver raccolto soli due punti nel round precedente, Hadrien David fa la voce grossa a Dubai imponendosi in gara-1. Il pilota francese ha sfruttato la partenza dalla prima fila prima di sopravanzare Sebastian Montoya nei primi minuti di gara. Primo podio anche per Pepe Martì, secondo, a precedere Montoya, nuovo leader di classifica dopo il KO di Minì.

Nuova pista e nuovi protagonisti: a Dubai Montoya conquista la pole per gara-1, a David gara-3

Chiuso il primo round ad Abu Dhabi, la Formula Regional si trasferisce a Dubai per il secondo dei cinque weekend della mini stagione asiatica. Dopo le prove ufficiali disputate ieri, Sebastian Montoya risulta il più veloce nella qualifica 1, risultato valido per formare la griglia di partenza della prima gara del weekend. Il colombiano precede Hadrien David e Jak Crawford, distanti meno di un decimo dalla vetta. Per trovare il leader di classifica Gabriele Minì dobbiamo scorrere fino all’ottava casella, appena davanti al primo rivale di campionato, Arthur Leclerc.

La gara si decide nei minuti iniziali

Le prime fasi della gara si rivelano decisive. Sebastian Montoya mantiene la leadership dopo lo start ma viene ingaggiato da Hadrien sin dalle prime curve. Il duello prosegue per una manciata di tornate quando il pilota francese riesce a trovare il giusto corridoio per portarsi al comando della corsa. Nemmeno due successive safety car riusciranno a mettere in discussione il successo del pilota R-ace GP.

Montoya nuovo leader

Montoya deve accontentarsi della terza piazza sopravanzato anche da un arrembante Pepe Martì nelle fasi finali della gara. Punti comunque preziosi per il giovane colombiano che diventa leader di classifica dopo la performance odierna. Da considerare anche le prossime assenze di Hadrien (oggi vittorioso e poleman di gara-3) e Minì, che concluderanno la propria campagna nella serie asiatica al termine del round 2.

Dopo un pessimo start Jak Crawford si deve accontentare della quarta piazza, guadagnando su Dino Beganovic (quinto) una posizione preziosa poco prima dell’ingresso della safety car che decreterà la fine della corsa. Sesta posizione per Gabriel Bortoleto davanti a Dilano van’t Hoff, al debutto dopo aver saltato Abu Dhabi. Prestazioni opache per Isack Hadjar ottavo e Arthur Leclerc, nono, a chiudere la zona punti assieme a Pierre Louis Chovet. Gara sfortunata per Gabriele Minì, costretto al ritiro dopo un presumibile problema tecnico alla sua vettura. Domani si invertono i primi dieci per gara-2, mentre gara-3 vedrà il vincitore odierno partire al palo.

Samuele Fassino

