Quinta sessione di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per le nuove Gen3 di Formula E. Chiude la giornata davanti a tutti Norman Nato sulla Nissan e.Dams. Il francese spezza l’assolo di Guenther, il quale ha comandato le prime due giornate.

ORARIO OSTICO A VALENCIA

Sessione e giornata fuori dall’ordinario in questa cinque giorni di test spagnola che anticipa la Season 9 di Formula E. I piloti hanno girato una sola ora nella giornata del media day, prevista quindi per le varie interviste. Malgrado ciò, la Formula E ha messo in campo questa ulteriore sessione, sebbene le condizioni del tracciato non fossero ottimali per testare. Infatti, come spesso accade a Valencia nel tardo pomeriggio, il tracciato si è presentato ai piloti con soli 15 gradi sull’asfalto. Proprio questo il motivo principale della bandiera rossa nel finale per l’uscita di pista Sacha Fenestraz.

NATO COMANDA SU ROWLAND

Come anticipato, Nato comanda la classifica con 1:25.776, a soli tre decimi dal tempo di Guenther fatto registrare nella giornata di ieri. L’unico altro pilota sull’1:25 è Oliver Rowland, inseritosi proprio nel finale ad un decimo dal leader di giornata. Buemi apre la fila dei piloti sull’1:26 con 1:26.066 che lo porta in terza posizione. Cancellati nel finale i tempi di Vandoorne e Di Grassi che sarebbero stati rispettivamente primo e quarto, che invece chiudono in ottava e sedicesima posizione. Mortara porta la Maserati in quarta posizione dopo che la casa del Tridente ha comandato le prime due giornate con il compagno di squadra. Chiude la top 5 Mitch Evans, proprio davanti al compagno di colori Sam Bird. Di seguito i seguenti risultati della quinta sessione di test da Valencia:

I primi dati erogati dalle nuove Gen3 a Valencia confermano il passo in avanti a livello tecnologico, sebbene con qualche intoppo di affidabilità dettato dall’inesperienza su queste vetture. Le nuove monoposto di Formula e con i loro 100 kW in più rispetto alle Gen2 (350 contro i 250 kW precedenti) hanno raggiunto una velocità massima di 280 km/h.

LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI SULLA NUOVA GEN3

Ecco alcune delle dichiarazioni dei piloti dopo aver provato la nuova generazione delle vetture full-electric:

Maximilian Guenther, Maserati (il più veloce fino ad ora): “La Gen3 offre diverse sfide con rigenerazione sull’asse anteriore ora e 600 kW totali anteriori e posteriori. La sensazione di frenata è diversa e ancora più variabili possono essere controllate dal software insieme ai vostri ingegneri: le possibilità sono piuttosto entusiasmanti. La vettura sarà veloce su strada perché avrai molta più potenza – 100 kilowatt in più, rispetto ai 250 kW della Gen2 – e abbiamo pneumatici diversi con caratteristiche diverse rispetto ai precedenti. Tutto sommato è una grande sfida e la macchina sembra molto aggressiva. Finora mi sto godendo la mia esperienza al riguardo”

Antonio Félix Da Costa, TAG Heuer Porsche: “È stato un processo divertente conoscere la nuova vettura. È un enorme passo avanti in termini di potenza ed è più leggera e queste due cose che aspetti sempre con impazienza come guidatore: più potenza e meno peso. Ora c’è anche un propulsore anteriore e sarà un’auto altamente efficiente: il 40% dell’energia totale utilizzata in una gara proverrà dalla rigenerazione. È un grande passo avanti nella tecnologia ed è divertente. Siamo agli inizi e stiamo solo iniziando a fare i conti con le macchine, lentamente”.

“Abbiamo ancora molte cose da sviluppare e imparare solo un mese prima di andare a correre in Messico, ma questo fa parte del processo: è divertente. Hanno molta più potenza di prima e al momento, in determinate condizioni, è piuttosto difficile usarli, il che è una buona cosa per chi osserva la gente. Ci saranno altri errori da parte dei piloti e sarà più difficile dominare con questa vettura in questo momento: penso che produrrà ottime gare. Non siamo così veloci in questo momento, ma arriverà con il tempo”.

René Rast, NEOM McLaren: “Nessuno ha ancora esplorato i limiti e ci sarà molto tempo da percorrere nel corso della stagione. Dopo un anno o due saremo molto più veloci. Il Gen3 ha ovviamente molta più potenza, è più leggero e più agile in curva. La vettura stessa era molto veloce, soprattutto su un giro a piena potenza da 350 kW”.

Le giornate di test si chiudono domani con altre due sessioni previste alle ore 9:00 e alle 14:00.

Antonio Fedele