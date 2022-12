Nella seconda giornata di test della FE disputatasi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, è di nuovo la Maserati a prendersi la migliore prestazione in entrambe le sessioni.

Sessione mattutina

Nella prima sessione della mattinata, la Maserati si conferma di nuovo la vettura più veloce, con Maximilian Gunther che segna il miglior tempo. Dietro al tedesco della casa del Tridente, troviamo Stoffel Vandoorne e Mitch Evans.

In quarta posizione chiude la McLaren di Hughes, mentre è la seconda Maserati di Mortara a chiudere la top 5. Il giro più rapido di Guenther è stato realizzato nella modalità 350 kW (476 cv), utilizzata anche da altri 14 piloti. Tutti gli altri, invece, hanno deciso di non utilizzare la massima potenza e hanno girato nella modalità a 300 kW (408 cv). Sono otto i decimi di differenza tra i migliori tempi dei rispettivi gruppi, in una sessione che non ha fornito dati significativi sulle prestazioni della nuova vettura.

Sessione pomeridiana

Anche nella sessione pomeridiana, Gunther e Maserati si confermano al top con il tempo di 1:25.449. Subito alle spalle troviamo Vandoorne e Nato, quest’ultimo a quattro decimi dalla prima posizione. Il pomeriggio del mercoledì consiste in una vera e propria prova generale di un weekend di gara, con una sessione di qualifica e una gara della durata di venti minuti.

In questa sessione di qualifica simulata Vandoone ha battuto Gunther per soli 74 millesimi, in un duello che sa di antipasto della stagione 2023. La vittoria virtuale della gara è andata Jake Hughes, che ha saputo resistere agli attacchi di Gunther, secondo a 1″654.

Chiude il “podio” Rast, che precede Vergne, Wehrlein, Mortara, Da Costa, Vandoorne, Lucas Di Grassi e Oliver Rowland. In questa simulazione solo 13 piloti sono arrivati a pieni giri. La maggior parte dei problemi tecnici riscontrati sono da ascrivere alla “gioventù” delle vetture Gen3, che devono ancora essere perfezionate.

C’è però un dato che è sicuramente incoraggiante. Il miglior tempo, realizzato da Gunther in 1:25.449, ha battuto il tempo realizzato dalla Gen2 sulla stessa pista nella passata stagione, che era di 1’25″763.

