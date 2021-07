La Formula E ha pubblicato quest’oggi il calendario provvisorio della prossima stagione del campionato mondiale 100% elettrico, la numero 8 dalla sua nascita. Sono previste ben 12 tappe, con 16 gare di cui 4 double-header, che toccheranno quattro continenti.

LE NOVITÀ E LE CONFERME

La partenza è a fine gennaio a Diriyah, negli Emirati Arabi, con il double-header inaugurale che, per il secondo anno di fila, si svolgerà in notturna. Si tornerà dunque a Città del Messico per poi arrivare alla prima novità: l’E-Prix del Sud Africa a Città del Capo.

Si torna poi in Cina, in location ancora da confermare, per poi arrivare nel Vecchio Continente. La prima tappa europea sarà l’E-Prix di Roma, dal circuito cittadino dell’EUR, per poi arrivare al Principato di Monaco che entra in pianta stabile nel calendario.

Successivamente sarà la volta di Berlino, che ospiterà a maggio l’E-Prix presente sin dalla prima stagione del campionato, per poi procedere con la seconda new entry: Vancouver, in Canada.

Arriva dunque la volta dei tre double-header finali. Il primo è oltre oceano, a New York. Dopo la tappa nella Grande Mela si parte alla volta di Londra, con il circuito al centro congressi ExCeL, per poi chiudere a Seoul. Il finale di stagione, nella capitale sudcoreana, si svolgerà in un circuito che includerà anche lo stadio Olimpico.

Si prevede inoltre, per la nona stagione, il ritorno dell’E-Prix di Parigi, che accoglierà le nuove vetture Gen3 che esordiranno proprio nella stagione 2023. La tappa francese avrà dunque cadenza biennale.

IL CALENDARIO COMPLETO

EVENTO ROUND LOCATION DATA 1 1 & 2 Diriyah, Arabia Saudita 28 & 29/01/2022 2 3 Città del Messico, Messico 12/02/2022 3 4 Città del Capo, Sud Africa* 26/02/2022 4 5 Cina (da confermare) 19/03/2022 5 6 Roma, Italia 09/04/2022 6 7 Monaco, Principato di Monaco 30/04/2022 7 8 Berlino, Germania 14/05/2022 8 9 TBC 04/06/2022 9 10 Vancouver, Canada* 02/07/2022 10 11 & 12 New York City, USA 16 & 17/07/2022 11 13 & 14 Londra, Regno Unito 30 & 31/07/2022 12 15 & 16 Seul, Corea del Sud* 13 & 14/08/2022 *circuiti soggetti a omologazione

LE PAROLE DI ALBERTO LONGO

“Nella breve storia della Formula E, abbiamo sempre cercato di far crescere il campionato e aumentare la nostra portata globale. – afferma Alberto Longo, CEO e co-fondatore della Formula E – La prossima stagione è destinata a diventare un altro punto di riferimento per la serie, con un numero record di gare e nuove incredibili città che rafforzeranno la Formula E e il nostro movimento 100% elettrico. Correre in Sudafrica, a Vancouver e a Seoul rappresenta un risultato importantissimo per la serie, come anche il traguardo di aggiungere il Monaco E-Prix al calendario su base annuale. La nostra ultima stagione con l’auto Gen2 promette di essere una delle più emozionanti di sempre, per porre le basi della nuova era Gen3 nella Stagione 9“

Beppe Dammacco

