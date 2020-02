Per il quinto appuntamento della Season 6 la Formula E scende in pista a Marrakech. A distanza di due settimane dalla tappa di Città del Messico la serie totalmente elettrica è entrata ormai nel vivo del campionato. Weekend lungo in Marocco: domani andrà in scena l’E-Prix, mentre domenica si disputeranno i rookie test.









EVANS CERCA CONFERME, VERGNE VUOLE IL RISCATTO

Dopo un avvio di stagione difficile in Arabia Saudita, Mitch Evans ha conquistato un secondo posto ed una vittoria che lo hanno portato in testa alla classifica piloti. Ci si attende una conferma quindi da parte del neozelandese del team Jaguar, ma occhio anche ad Alexander Sims, su BMW, e Antonio Felix Da Costa, rispettivamente secondo e terzo in classifica. Il portoghese, passato quest’anno con DS Techeetah, in questo avvio di stagione ha messo in difficoltà il compagno di squadra, il due volte campione delle serie Jean Eric Vergne. I rapporti tra i due sembrano iniziare a scricchiolare dopo gli scambi di posizione che hanno favorito l’ex pilota BMW in Messico. Il francese è dunque chiamato al riscatto per stare al passo con i primi e magari iniziare a recuperare punti sugli avversari. Da tenere d’occhio anche Mercedes e Porsche, quest’ultima in pole con Andrè Lotterer nello scorso appuntamento.

IL CIRCUITO

Il circuito Moulay El Hassan è un tracciato semipermanente, composto da 12 curve e lungo 2971 m. Ha ospitato anche il WTCC e il WTCR, mentre per la Formula E sarà la quarta volta a Marrakech. Nel 2017 ha vinto Sebastien Buemi, su e.dams Renault, ma sono ben due i successi Mahindra, con Felix Rosenqvist nel 2018 e Jerome d’Ambrosio l’anno scorso. Il record della pista è invece detenuto da Lucas Di Grassi, ottenuto nel 2019 in 1:20.296 su Audi.

GLI ORARI

Attività in pista già a partire da oggi, con la prima sessione di prove libere. Domani invece seconda s

Prove Libere 1 – Venerdì 28 febbraio ore 16.45

Prove Libere 2 – Sabato 29 febbraio ore 9.00

Qualifiche – Sabato 29 febbraio ore 11.00

Superpole – Sabato 29 febbraio ore 11.45

Gara – Sabato 29 febbraio ore 15.00

Carlo Luciani