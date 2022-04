Dopo aver presentato la monoposto Gen3, arriva l’ora dell’azione in pista per l’E-prix di Monaco: nel round finale per l’assegnazione della pole position, Mitch Evans (Jaguar) ha la meglio su Pascal Wehrlein (Porsche).

Sullo stesso tracciato che ospita la F1, la Formula E trova il teatro per il sesto round stagionale. Nelle prove svettano De Vries e Da Costa, rispettivamente. Alla fine delle prove, il tabellone dei gruppi per le qualifiche prevede quanto segue.

Qualifying groups for Round 6 ⤵️ Which driver do YOU think will claim the @juliusbaer Pole Position? 🔮 🇲🇨 2022 #MonacoEPrix pic.twitter.com/flYedIia1h — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 30, 2022

I due gruppi delineano abbastanza in maniera marcata chi passa il turno per i duelli. Passano entrambi i piloti Mercedes e subito nei quarti di finale troviamo un interessante duello tra il campione De Vries e il leader del campionato, Vergne. Tra i due ha la meglio il francese.

Nelle semifinali, Vandoorne gira molto meglio che nelle fasi precedenti, ma non può nulla nei confronti di Wehrlein. Dall’altra parte del tabellone Vergne va subito forte, ma man mano che il giro avanza, Evans rosicchia il vantaggio iniziale e passa per la finale.

Nella finale si ripete quanto accaduto nella fase precedente. Wehrlein imposta un ritmo infernale nella prima parte del giro, ma nuovamente Evans va a ricucire il gap nel giro, per poi risultare più veloce ed aggiudicarsi la pole position. Gara che si annuncia interessante con il quarto pilota in classifica che parte in pole, mentre il leader partirà dalla terza casella.

Griglia di partenza completa disponibile qui. Via della gara alle ore 15:00.

Luca Colombo