Antonio Felix da Costa conquista la Pole Position per il Round 10 del campionato di Formula E, l’E-Prix di Marrakech. Da Costa partirà davanti a Edo Mortara (ROKiT Venturi Racing) e Jean-Eric Vergne. Solo ventesimo il leader di classifica Stoffel Vandoorne (Mercedes- EQ). Nel duello finale Mortara non ha lasciato nulla al caso nel primo settore, ma da metà giro in poi il portoghese ha imposto una velocità più alta rispetto al pilota Venturi.

I risultati delle qualifiche vedono dei ranghi piuttosto compatti. I protagonisti della classifica di campionato occupano posizioni interessanti per potersi disputare punti pesanti durante la gara, capitalizzando sulla prestazione non proprio eccezionale di Vandoorne. Mortara, Vergne ed Evans sono pronti a fare il loro dovere in gara.

Nelle semifinali bel duello tra Wehrlein e Mortara. I due viaggiavano separati da solo due centesimi fino alle curve finali, nelle quali Mortara ha messo in mostra un ritmo migliore che ha garantito il passaggio del turno. Dall’altra parte del tabellone, duello tutto in casa tra gli alfieri DS. Solo un leggero blocco di Vergne in Curva 10 assicura la finale a Da Costa, dove affronterà in maniera vincente Mortara.

La fase a gruppi vede l’eliminazione di Vandoorne, molto distaccato rispetto al ritmo dei migliori. Il belga partirà davanti al nostro Antonio Giovinazzi, senza tempi segnati, così come Lotterer. Nelle retrovie troviamo curiosamente anche Buemi, mentre Ticktum partirà dalla sedicesima piazzola. Per Jake Dennis segnaliamo un cambio di treno motore che lo ha costretto al salto della prima sessione di prove.

Classifica completa delle qualifiche disponibile presso questo collegamento.

Luca Colombo