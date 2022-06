Dopo il debutto in Indonesia in quel di Jakarta, la Formula E torna in pista questo fine settimana per l’E-Prix di Marrakech. Una pista già conosciuta dal mondiale elettrico, che tornerà per la quinta volta nella sua storia al Circuit International Automobile Moulay El Hassan.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

La stagione 2021/22 di Formula E è ormai giunta al decimo dei sedici appuntamenti in programma. In testa al mondiale troviamo Stoffel Vandoorne, che comanda la classifica piloti davanti a Jean Eric Vergne. I due piloti sono staccati da soli 5 punti, ma la lotta è serratissima almeno fino alla quarta posizione.

Oltre ai due piloti citati (rispettivamente a 121 e 116 punti) troviamo infatti al terzo posto Edoardo Mortara con 114 punti, 5 in più di Mitch Evans. L’alfiere Jaguar, forte del successo a Jakarta, si è riportato nella parte alta della classifica dopo un week-end al di sotto delle aspettative a Berlino.

La battaglia per il titolo sembra essere tra questi quattro, ma la Formula E ci insegna che tutto può succedere e chi sarà più costante avrà un grande vantaggio alla fine. Occhio quindi a Robin Frijns ed al campione del mondo in carica Nyck De Vries, seppur più staccati in classifica.

Anche tra i team la lotta al vertice è molto serrata, con Mercedes che comanda per soli 16 punti su DS Techeetah e 17 su Venturi.

IL CIRCUITO

Il Circuit International Automobile Moulay ha ospitato per la prima volta la Formula E nel 2016. Nel corso delle quattro edizioni fin qui disputate dell’E-Prix di Marrakech nessun pilota è riuscito a ripetersi. Vedremo se questa “tradizione” sarà rispettata anche quest’anno.

Il tracciato è situato nel quartiere Agdal della città, non lontano dal centro. Nel corso degli anni ha ospitato anche il WTCC. Si snoda lungo 12 curve per un totale di 2,971 km. L’ultimo vincitore è stato Antonio Felix Da Costa nel 2020, unico pilota che avrà la possibilità di ripetersi insieme a Sebastien Buemi, vincitore invece della prima edizione. Gli altri due piloti ad aver conquistato il successo in Marocco sono invece Felix Rosenqvist e Jerome D’Ambrosio.

GLI ORARI

Venerdì 1 luglio

PL1– Ore 17:55-18:40 (YouTube, sito Formula E e Sportmediaset.it)

Sabato 2 luglio

PL2 – Ore 8:25-9:10 (YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 8:25-9:10 (YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) Qualifiche – Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

– Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action) Gara 1– Ore 17:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Carlo Luciani

