Stoffel Vandoorne scatterà dalla prima posizione nel primo dei due E-Prix in programma a Valencia questo week-end. Nel corso delle qualifiche a gruppi, il pilota Mercedes è riuscito ad entrare nei primi sei con il secondo tempo, andando a migliorare la propria prestazione nella Superpole.

MERCEDES COMANDA

Una Mercedes particolarmente in forma sul circuito Ricardo Tormo, non solo grazie alla pole di Vandoorne. Il suo compagno di squadra Nyck de Vries scatterà infatti in terza piazza, grazie ad un tempo di 1:26.730, più lento di 236 millesimi rispetto al miglior riferimento.

In mezzo si è inserito il campione in carica Antonio Felix Da Costa, autore di un giro velocissimo, non abbastanza però per consentirgli di scavalcare Vandoorne, più veloce di soli 28 millesimi.

Maximilian Günther affiancherà de Vries in seconda fila, mentre alle loro spalle ci saranno Alex Lynn e Sebastien Buemi. Davvero un peccato per il britannico del team Mahindra, il più rapido delle qualifiche a gruppi, che paga però diversi errori in Superpole.

GRANDE EQUILIBRIO

Anche correndo su un circuito tradizionale (seppur con qualche modifica), la Formula E si dimostra sempre molto equilibrata a livello di prestazioni. Fatta eccezione per Oliver Turvey, i distacchi dal primo classificato dei gruppi è risultato di poco superiore a 8 decimi di secondo.

Un gap che si riduce ulteriormente considerando la sola Top 10, con il decimo classificato Pascal Wehrlein lontano soltanto 2 decimi. Prima del pilota Porsche troviamo anche il suo compagno di squadra André Lotterer, settimo davanti a Norman Nato e Oliver Rowland.

Sessione difficile per il due volte campione della Formula E Jean Eric Vergne, soltanto tredicesimo. Male anche le Audi, con René Rast quindicesimo e Lucas Di Grassi addirittura ventiduesimo.

Appuntamento alle 15 con il primo E-Prix di Valencia, che visti i distacchi ridotti delle qualifiche, promette grande spettacolo.

RISULTATI QUALIFICHE

