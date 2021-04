Finalmente è stato svelato il calendario completo della stagione di Formula E 2020/21. Iniziato lo scorso febbraio dall’Arabia Saudita, il campionato elettrico si è poi spostato a Roma poco meno di due settimane fa. Dopo le prime quattro gare disputate, è arrivata la conferma dei restanti appuntamenti in programma, che saranno ben 15.

SALTANO MARRAKECH E SANTIAGO

Diversi cambiamenti rispetto al precedente calendario. Dopo il double header di questo fine settimana a Valencia e la tappa nel principato di Monaco, la Formula E non farà tappa in Marocco. Rimosso anche il doppio appuntamento di Santiago, precedentemente programmato per l’inizio di luglio.

Dopo Monte Carlo, dove si correrà l’8 maggio, passerà oltre un mese prima di tornare di nuovo in pista. Ci si sposterà in America, dapprima in Messico, dove non si correrà più all’Autodromo Hermanos Rodriguez (dove è allestito un ospedale da campo), ma a Puebla.

Il 10 e 11 luglio, invece, la Formula E tornerà a sfrecciare tra le strade di New York, prima di tornare in Europa. Londra e Berlino saranno sede degli ultimi 4 round stagionali, con una grossa novità per la capitale inglese. Il nuovo circuito (ancora in attesa di omologazione) avrà una parte indoor, una novità assoluta per la serie.

Da sottolineare anche che tutte le città (ad eccezione del Principato di Monaco) ospiteranno due gare.

I TEAM PROGRAMMANO IL FUTURO

È di oggi la notizia che anche NIO ha firmato l’accordo per rimanere in Formula E fino alla stagione 2025/26, correndo dunque anche con le nuove monoposto Gen3. La squadra cinese si va ad unire dunque a DS, Porsche, Mahindra e Nissan, che avevano già confermato il proprio impegno nelle scorse settimane.

CALENDARIO FORMULA E 2020/21

Round Città Nazione Data 1 Diriyah Arabia Saudita 26 febbraio 2021 2 Diriyah Arabia Saudita 27 febbraio 2021 3 Roma Italia 10 aprile 2021 4 Roma Italia 11 aprile 2021 5 Valencia Spagna 24 aprile 2021 6 Valencia Spagna 25 aprile 2021 7 Monaco Monaco 8 maggio 2021 8 Puebla* Messico 19 giugno 2021 9 Puebla* Messico 20 giugno 2021 10 New York City USA 10 luglio 2021 11 New York City USA 11 luglio 2021 12 Londra* UK 24 luglio 2021 13 Londra* UK 25 luglio 2021 14 Berlino Germania 14 agosto 2021 15 Berlino Germania 15 agosto 2021

*Circuito soggetto ad omologazione

Carlo Luciani