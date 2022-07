Antonio Felix Da Costa conquista la vittoria nella seconda gara di Formula E a New York. Il pilota portoghese, dopo aver ereditato la pole position in seguito alla penalizzazione di Nick Cassidy, è riuscito a conquistare la vittoria, la prima nel corso di questa stagione. Sul podio anche Stoffel Vandoorne e Mitch Evans.

DA COSTA VINCE, VANDOORNE SI PORTA IN TESTA AL MONDIALE

Giornata importante per Da Costa, che ritorna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno dall’ultima vittoria ottenuta nel Principato di Monaco. Una gara solida del campione 2020, che è praticamente rimasto al comando dal primo all’ultimo giro. Il portoghese è stato però messo lo stesso sotto pressione prima da Alexander Sims e poi da Stoffel Vandoorne.

Il pilota Mercedes ha provato a vincere la corsa ma non è mai riuscito ad avvicinarsi abbastanza per poter tentare un attacco. Il belga può comunque sorridere conquistando la leadership del mondiale.

Terzo invece Mitch Evans, autore anche di uno spettacolare salvataggio durante un tentativo di sorpasso su Nyck de Vries. Fuori dal podio Sims, autore di una bella gara nel corso della quale è riuscito anche a lottare per la vittoria.

A seguire Sam Bird, Robin Frijns e de Vries. Il campione del mondo in carica ha commesso un errore nel tentativo di scavalcare Sims ed ha perso così le sue possibilità di podio. In zona punti anche Jake Dennis, ottavo davanti ad André Lotterer ed Edoardo Mortara. Il pilota Porsche, dopo una partenza che lo ha visto scivolare in undicesima posizione è riuscito a tornare in zona punti. Ancor più bella però la rimonta di Mortara, scattato dalla ventesima posizione per un problema tecnico che gli ha fatto saltare le qualifiche. Il pilota Venturi, ha ottenuto inoltre anche il punto aggiuntivo del giro più veloce, ma ora è secondo in classifica piloti.

Archiviato l’E-prix di New York, la Formula E si avvia verso il finale di stagione. Restano ancora quattro gare da disputare in due città, Londra e Seoul.

Carlo Luciani