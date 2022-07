Antonio Felix Da Costa eredita la pole position del 12° Round, in seguito alla penalità inflitta a Nick Cassidy, che era riuscito a prevalere sul portoghese nel duello finale delle qualifiche per ben 0.167s. Il pilota di Envision Racing ha poi ricevuto una penalità di 30 posizioni per aver sostituito la batteria e il quinto radiatore dopo il crash avvenuto nella gara di ieri.

LA TOP-10

Nell’avanzamento nella lotta per la pole, Cassidy aveva avuto la meglio su Andre Lotterer nella semifinale delle qualifiche, approfittando dell’errore in curva 6 commesso dal tedesco, che ha chiuso il giro con 1.6s di ritardo. In semifinale Da Costa era invece prevalso su Alexander Sims, che ora partirà dalla prima fila.

Sergio Sette Camara si è assicurato lo start dalla quarta posizione, riuscendo a mettere alle proprie spalle Stoffel Vandoorne, Mitch Evans e Nyck De Vries. Oliver Askew sale quindi ottavo, davanti a Jake Dennis e Robin Frijns, mentre Antonio Giovinazzi scatterà undicesimo.

QUALIFICA DA DIMENTICARE PER MORTARA E VERGNE

Le qualifiche per l’attuale leader del campionato Edoardo Mortara sono terminate ancora una volta in anticipo. Lo svizzero è stato colpito da un problema al sistema brake-by-wire nei primi minuti della sessione del Gruppo A e sarà costretto a partire dalla 20^ posizione.

Qualifiche amare anche per Jean-Eric Vergne: il parigino scatterà 12° dopo aver colpito il muro in curva 13, errore che gli ha impedito di avanzare nella corsa alla pole position riservata ai migliori otto. Nemmeno Sam Bird è riuscito a inserirsi nella lotta finale, chiudendo 10° di gruppo dopo aver evitato Vergne al termine della sessione.

Lucas Di Grassi, 19° in griglia, si è visto privare del proprio miglior tempo per ben due volte, passando da 1° a 10° nel Gruppo B. Il brasiliano non ha rispettato il tempo minimo di pit-in e pit out di 100 secondi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Antonio Felix Da Costa Alexander Sims Andre Lotterer Sergio Sette Camara Stoffel Vandoorne Mitch Evans Nyck De Vries Oliver Askew Jake Dennis Robin Frijns Antonio Giovinazzi Jean-Eric Vergne Sebastien Buemi Pascal Wehrlein Maximilian Gunther Oliver Rowland Dan Ticktum Sam Bird Lucas Di Grassi Edoardo Mortara Oliver Turvey Nick Cassidy (30-place grid penalty)

Beatrice Zamuner