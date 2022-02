L’E-Prix di Città del Messico vede trionfare Pascal Wehrlein davanti al suo compagno di squadra. Gara ben condotta dal duo Porsche, che gestisce al meglio l’energia disponibile, risultando più efficiente di chiunque altro, nonostante una fase finale che ha determinato un giro in più rispetto ai “piani”.

Dopo la squalifica del 2021 a Puebla e la vittoria sfumata negli ultimi metri nel 2019, Wehrlein porta a casa la prima affermazione in Formula E proprio in Messico. Il tedesco a caldo ha affermato: “Sono soddisfatto. Visto il mio passato qui in Messico, fa piacere trovare qui la prima vittoria per me e la squadra. (…) La macchina era perfetta e Andre (Lotterer, ndr) ha fatto un lavoro fantastico.”

Porsche porta a casa una doppietta da Città del Messico fondamentalmente grazie ad una strategia sul consumo perfetta. Il duo rimane quieto nella prima parte di gara alle spalle di Mortara, sfruttando meglio i cicli di rigenerazione. Nell’ultimo terzo di gara avviene l’attacco al leader, seguito dalla costruzione di un significativo gap sugli inseguitori. Tabella di marcia perfetta per Porsche, nonostante l’aver tagliato il traguardo poco prima dei tre quarti d’ora e aver “generato” un giro in più di gara.

L’uno-due Porsche ha trovato realizzazione grazie anche al contributo di Andre Lotterer. Il tedesco ha coperto le spalle di Wehrlein nel finale, plausibilmente grazie ad un ordine di scuderia che ha congelato le posizioni al vertice. Lotterer ha dimostrato doti da uomo-squadra, anche se vale la pena chiedersi se questa condizione di secondo pilota sia stata temporanea o meno.

La vittoria ha fruttato al duo Porsche il terzo posto nella classifica Piloti. Il gap in termini di punteggio (-13 da Mortara e -8 da De Vries, rispettivamente primo e secondo) probabilmente avrebbe potuto essere minore se non fosse stato per l’ultimo giro. Il duo Porsche ha tagliato il traguardo all’istante 44’59”, aprendo la strada a due giri verso la bandiera a scacchi. In quel frangente molte monoposto avevano la batteria nell’intorno del 2%.

Le Porsche non hanno avuto problemi a concludere la gara. Nel gruppo degli inseguitori i motorizzati Mercedes hanno potuto avere la meglio su vetture in forte power-saving, migliorando il punteggio finale. Prossimo appuntamento il 9 Aprile sul tracciato cittadino a Roma.

Luca Colombo