E’ Pascal Wehrlein il vincitore del terzo round stagionale della Formula E di Città del Messico. Il tedesco della Porsche dopo aver dovuto cedere posizioni nelle prime fasi di gara, nel finale è stato bravo nel recuperare posizioni andando a vincere per la prima volta in carriera davanti al compagno di squadra Andrè Lotterer e a Jean Eric Vergne.

Pole position, vittoria e doppietta per la Porsche hanno reso straordinario il weekend della team tedesco che, dopo le difficoltà incontrate nella prima parte di gara, è stato bravo nella gestione dell’energia delle proprie vetture.

SUBITO MORTARA

Parte benissimo Wehrlein dalla pole position con Mortara che, invece, deve guardarsi dall’arrembante Lotterer alle sue spalle. Dietro di loro è bagarre vera tra Nick De Vries e Nick Cassidy che nei primi giri infiammano il rumorosissimo pubblico messicano. La gara, come era prevedibile, si gioca sulla strategia con Lotterer che è il primo dei pilota di testa ad attivare l’attack mode, imitato nei giri seguenti da Wehrein e Mortara. Ed è proprio quest’ultimo che, piuttosto facilmente, riesce a sopravanzare la Porsche guadagnando la prima posizione.

LE PORSCHE PERDONO RITMO

La perdita improvvisa di ritmo da parte delle due Porsche, unito all’ottimo passo delle due DS che seguono, permettono alla Venturi del leader del Mondiale di incrementare il proprio vantaggio, con Vergne che supera Lotterer con una bella manovra al tornantino, portandosi dietro anche Da Costa. A centro gruppo sono in grossa difficoltà le due Mercedes impegnate a restare aggrappate alla Top 10.

RECUPERA WEHRLEIN

A metà gara e in corrispondenza del secondo attack mode le due DS perdono progressivamente posizioni, con Vergne che retrocede al quinto posto e con Da Costa che rimane senza il passaruota sinistro andato perso nel contatto con Wehrlein che si accingeva ad attivare la sua modalità di sorpasso. Ed è proprio il tedesco della Porsche, in questa fase, a ritrovare il ritmo che gli permette di riprendere in pochi giri il leader Mortara.

DOPPIETTA PORSCHE

Usando a suo vantaggio il maggiore livello di energia su Mortara, Wehrlein supera la Venturi lungo il rettilineo dei box portandosi al comando della gara, imitato poco dopo da Lotterer. Per le due Porsche è passerella fino alla bandiera a scacchi, con il tedesco ex F1 che precede di pochissimo il compagno di squadra e le due DS di Jean Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa. Quinta posizione per Mortara davanti alla Mercedes di Nick De Vries, mentre Robin Frijns, Sebastien Buemi, Maximilian Guenther e Jake Dennis hanno completato la Top 10.

Nel Mondiale Edoardo Mortara mantiene cinque punti di vantaggio in vetta al campionato su Nyck de Vries dopo tre gare, con la Formula E che ritornerà in pista nel weekend del 9-10 aprile con l’e-prix di Roma.

Vincenzo Buonpane