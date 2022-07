Grandissima vittoria per Lucas Di Grassi nella seconda gara del week-end di Formula E a Londra. Primo successo per il brasiliano in questa stagione, a distanza di quasi un anno da quello conquistato in Gara 1 a Berlino lo scorso anno. Secondo il vincitore di ieri Jake Dennis, davanti al campione del mondo in carica Nyck de Vries.

DENNIS MANCA IL BIS

Primo trionfo in questa stagione, nonché il primo con il team Venturi per Di Grassi, che raggiunge Sebastien Buemi in cima alla classifica dei piloti con più vittorie nella storia della Formula E a quota 15.

Buona gara anche da parte di Dennis, vincitore nella gara di ieri. Il pilota di casa ha condotto a lungo la corsa, riuscendo anche a conservare uno dei tre attack mode per il finale. L’inglese ha poi perso però la prima posizione proprio andando ad attivare l’ultimo boost di potenza disponibile. L’alfiere del team Andretti è poi andato un po’ in difficoltà ed ha perso terreno dal vincitore, dovendo anche difendere il secondo posto.

Ottimo podio quindi per De Vries, che nel finale è riuscito a riprendere Dennis, senza tuttavia sferrare l’attacco.

VANDOORNE VEDE IL TITOLO

Con il quarto posto ottenuto oggi, Stoffel Vandoorne allunga ancora in classifica ed ora comanda con 185 punti. Grande giornata per il belga e per la Mercedes, che grazie al terzo ed al quarto posto di oggi allunga nella classifica riservata ai team. In seconda posizione in classifica piloti c’è sempre Mitch Evans, che però conquista uno zero per un problema tecnico. La sua Jaguar ha rallentato nel finale di gara proprio mentre si trovava in quarta posizione davanti a Vandoorne. Ora sono 36 i punti da recuperare sul leader di campionato.

Quinto in gara Antonio Felix Da Costa, davanti a Sebastien Buemi e Robin Frijns. A seguire Sam Bird, Sergio Sette Camara e Pascal Wehrlein a completare la top ten. Ancora fuori dai punti Edoardo Mortara, che perde ulteriore terreno in ottica campionato.

Fuori dai giochi Antonio Giovinazzi, che ha completato la sua gara anzitempo. Il pilota italiano, scattato dalla terza piazza, si era ben difeso nelle fasi iniziali, prima di dover scontare un drive through per eccesso di potenza dovuto ad un problema alla centralina. Gara compromessa ma rimane la bella prestazione delle qualifiche.

Archiviato l’E-Prix di Londra, la Formula E tornerà in pista tra due settimane per il gran finale di Seoul.

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA TEAM

Carlo Luciani

