Seconda vittoria stagionale per Jake Dennis, che trionfa nella prima delle due gare in programma a Londra per la Formula E. Grande prestazione da parte del pilota britannico, che vince dunque in casa e si rilancia in campionato, portandosi dal quindicesimo al terzo posto in classifica piloti.

LA MERCEDES RISORGE

Dopo un lungo periodo di difficoltà, finalmente in quel di Londra si è rivista la Mercedes. La casa della stella a tre punte ha infatti piazzato entrambi i suoi piloti in zona punti, con Nyck de Vries addirittura sul podio. Bellissima gara del pilota olandese, scattato dalla nona piazza ed arrivato in seconda posizione al traguardo a suon di sorpassi.

Ultimo gradino del podio occupato da Alex Lynn, che non è riuscito a ripetersi dopo aver conquistato la Superpole. Il pilota Mahindra ha guidato inizialmente la corsa, ma è stato poi superato da Dennis. Dopo aver provato a riportarsi sotto con l’ultimo attack mode a sua disposizione, Lynn ha poi perso ulteriormente terreno quando anche il pilota BMW ha sfruttato la potenza extra.

Ai piedi del podio Sebastien Buemi (successivamente penalizzato per eccessivo consumo di energia insieme al suo compagno di squadra Oliver Rowland), seguito dalla Porsche di André Lotterer. Buona gara per il pilota tedesco, che nel finale è riuscito a tenersi alle spalle entrambe le Audi, conquistando il quarto posto. Tra i due piloti della casa dei quattro anelli René Rast ha preceduto Lucas Di Grassi, con i due che hanno terminato la gara rispettivamente in quinta e sesta posizione.

Settima l’altra Mercedes di Stoffel Vandoorne, seguito da Antonio Felix Da Costa in nona posizione, che guadagna 2 punti importantissimi per il mondiale. Decimo al traguardo Oliver Rowland, ma a punti ci vanno Edoardo Mortara (nono) e Pascal Wehrlein (decimo) in seguito alla squalifica delle Nissan e.dams.

BIRD RITIRATO MA ANCORA LEADER

Subito un colpo di scena ad inizio gara, con un contatto tra Sam Bird ed Alexander Sims, entrambi costretti al ritiro. Il pilota Jaguar mantiene però ancora il comando per soli 2 punti, ma la classifica è sempre cortissima.

Domani altro appuntamento per il terzultimo round del mondiale di Formula E 2020/21.

CLASSIFICA E-PRIX LONDRA 1

LEGGI ANCHE:

Carlo Luciani