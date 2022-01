Nyck de Vries scatterà dalla pole position nella seconda e ultima gara di Formula E in programma a Diriyah. Dopo aver vinto la corsa inaugurale di ieri, oggi il pilota olandese avrà modo di potersi ripetere scattando dalla prima posizione, conquistata dopo un duello all’ultimo respiro con Edoardo Mortara. L’italo-svizzero, infatti, ha perso la pole per soli 5 millesimi.

DE VRIES AL TOP

Nessun particolare problema per il campione del mondo in carica a passare i turni ad eliminazione. L’alfiere della Mercedes, primo nel suo gruppo, ha poi eliminato facilmente Jean-Eric Vergne nei quarti di finale e Lucas Di Grassi in semifinale.

Nonostante la pole sfumata di pochissimo, anche Mortara può ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto nelle qualifiche odierne. Il pilota Venturi era risultato già il più rapido nel suo gruppo, prima di confrontarsi con André Lotterer nei quarti di finale e Robin Frijns in semifinale, avendo la meglio in entrambe le sfide.

Dalla seconda fila scatteranno dunque Frijns e Di Grassi, con il team Venturi che dunque riesce a piazzare le sue monoposto nelle prime due file. Terza fila per Lotterer e Vergne, davanti ad Antonio Felix Da Costa e Jake Dennis nelle prime otto posizioni.

DELUDE VANDOORNE

In top ten anche le due Mahindra guidate da Alexander Sims ed Oliver Rowland, rispettivamente nono e decimo. Rowland, che ha conquistato il settimo tempo, paga 3 posizioni per il contatto con Frijns nella gara di ieri. Soltanto undicesimo invece Pascal Wehrlein, ma ancora più deludente è la dodicesima posizione di Stoffel Vandoorne, che non è riuscito a passare il taglio del primo turno al volante della sua Mercedes.

Qualifica da incubo per Sam Bird, che scatterà dal fondo dopo aver impattato con le barriere ad inizio sessione. Il pilota britannico ha quindi dovuto abbandonare anzitempo le qualifiche e dovrà cercare di inventarsi qualcosa in gara per poter risalire dal fondo.

Ancora lontano Antonio Giovinazzi, che scatterà dalla penultima fila grazie anche all’assenza di Nick Cassidy dalle qualifiche per via di un incidente nel terzo turno di libere. Il pugliese avrà come obiettivo in gara quello di macinare km per accumulare esperienza, tenendosi lontano dai guai e sfruttando magari qualche occasione per risalire la classifica.

Appuntamento alle 18 per la seconda gara stagionale di Formula E da Diriyah.

It's almost time for the final duel! Who are you backing? Our current world champion or the vice champion? 💪⚔️ Follow LIVE timing here 👉 https://t.co/NqfsxKU5B4 🇸🇦 2022 #DiriyahEPrix pic.twitter.com/bGzVy3Ylgj — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 29, 2022

Risultati completi delle qualifiche QUI.

