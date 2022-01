Il campione del mondo in carica Nyck de Vries ha conquistato la vittoria nella prima gara della stagione 8 di Formula E. Il pilota olandese, scattato dalla terza posizione, ha condotto una gara perfetta che gli ha permesso di aggiudicarsi il successo davanti al suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne. Un autentico dominio da parte della Mercedes, che dimostra fin da subito di voler difendere i titoli conquistati lo scorso anno.

DE VRIES BEFFA VANDOORNE

Gara quasi perfetta invece per Vandoorne. Il pilota belga ha infatti condotto la corsa per gran parte del tempo, fino ad un errore commesso nell’attivazione del secondo attack mode, che di fatto ha dato via libera al compagno di squadra.

Ad ogni modo una grande giornata per Mercedes, che inizia il mondiale con una doppietta, staccando di non poco tutti gli avversari. Terzo invece Jake Dennis, che in partenza è stato beffato proprio da de Vries. Il pilota britannico è stato poi protagonista di una bella lotta per il podio con André Lotterer, con quest’ultimo che però è andato in crisi nel finale ed è sprofondato in classifica.

Bella anche la lotta per il quarto posto, innescata proprio dalle difficoltà di Lotterer, che ha compattato il gruppo degli inseguitori. A spuntarla ci ha pensato Sam Bird, davanti alle due Venturi di Lucas Di Grassi ed Edoardo Mortara. Buona prova da parte dell’italo-svizzero, autore di una gara in rimonta.

ASKEW SUBITO A PUNTI

Da sottolineare anche i primi punti fatti segnare da Oliver Askew, risalito dalle ultimissime posizioni fino al nono posto finale. Lo statunitense è risultato così il miglior rookie di questo primo E-Prix stagionale, nonostante delle difficoltà iniziali nel week-end.

A punti anche Nick Cassidy, settimo davanti a Jean-Eric Vergne. A completare la top ten invece la Jaguar di Mitch Evans. Giornata davvero difficile invece per Antonio Giovinazzi, ultimo dei piloti classificati al traguardo (ventesimo). Il pugliese è però soltanto all’inizio di questa nuova avventura in Formula E e sicuramente avrà modo di riscattarsi già a partire da domani, con un altro E-Prix in programma sempre sul tracciato di Diriyah.

Carlo Luciani