Carlo Luciani, nato a Salerno l’8 luglio 1996. Risiedo a Teora, in provincia di Avellino. Fin da piccolo sono profondamente affascinato dal mondo del Motorsport, al quale mi sono avvicinato quando vedeva vincere Michael Schumacher sulla rossa Ferrari in Formula 1. Attualmente studio Ingegneria meccanica presso l’Università Federico II di Napoli. Oltre al principale impegno nello studio, coltivo anche l’interesse per la scrittura e svolgo attività giornalistica per LiveGP.it.