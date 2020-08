Il settimo round 2020 della Formula E, corrispondente alla seconda gara sulla prima configurazione del tracciato di Berlino, vede la vittoria di Antonio Felix Da Costa. Il portoghese, particolarmente ispirato, agguanta anche la pole ed estende la leadership in Campionato.

Qualifiche

Come ieri, la pole position va nelle mani di Antonio Felix Da Costa. Penultimo pilota in pista nel round della SuperPole, il portoghese regola i suoi avversari girando più veloce di 0.417s rispetto a Buemi, in seconda posizione. In terza posizione troviamo Lynn, che riesce a stare davanti a De Vries di solo due millesimi.

Il giro del pilota portoghese è mostruoso, se comparato ai tempi dei suoi avversari durante la SuperPole, e si caratterizza per una stabilità invidiabile della vettura.

Gara

Anche la gara ha dato lo stesso risultato di ieri, con Antonio Felix Da Costa primo sotto la bandiera a scacchi. Il portoghese prende il via in maniera pulita capitalizzando la sua partenza al palo, seguito da Buemi.

Il duo di testa cerca di fare il vuoto sui diretti inseguitori sin dai primi giri, lasciando a un paio di secondi Lynn e De Vries, in lotta serrata tra loro. Intorno al decimo giro si affaccia nelle posizioni di testa anche Di Grassi, mentre i piloti cercano di capitalizzare l’attack mode.

De Vries si ritira causando la terza Full Course Yellow della giornata. Al restart, con venti minuti circa da disputare, Da Costa strappa su Buemi. Dalle retrovie intanto risale nelle posizioni di vertice anche Vandoorne.

Nei giri finali Da Costa tiene a distanza Buemi, mentre per il due volte Campione, Vergne, la giornata si chiude con un ritmo calante, dovuto al consumo eccessivo sulle gomme posteriori. Per il francese è solo un decimo posto nel settimo round del campionato 2020, il secondo del triple-header di Berlino.

Top-10 al traguardo

Pos Driver Team Started Best Time Pts 1 Da Costa DS TECHEETAH 1 P 0:1:08:778 0:46:19:412 28 2 Buemi NISSAN E.DAMS 2 0:1:09:376 0:46:22:502 19 3 Di Grassi AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER 6 0:1:09:036 0:46:27:708 15 4 Frijns ENVISION VIRGIN RACING 5 0:1:09:257 0:46:28:651 12 5 Vandoorne MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM 13 0:1:08:635 0:46:29:107 11 6 Bird ENVISION VIRGIN RACING 9 0:1:09:274 0:46:29:493 8 7 Rowland NISSAN E.DAMS 7 0:1:09:190 0:46:33:309 6 8 Mortara ROKIT VENTURI RACING 10 0:1:09:115 0:46:35:779 4 9 Lotterer TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 12 0:1:09:181 0:46:36:305 2 10 Vergne DS TECHEETAH 8 0:1:09:110 0:46:40:331 1

Campionato

Con la terza vittoria di fila Da Costa estende la sua leadership (125 punti) sui due inseguitori, Di Grassi e Vandoorne, accreditati di 57 punti. Con quattro gare ancora da disputare e un bottino totale di 120 punti (potenziali) disponibili, il Campionato sembra instradato verso casa del portoghese.

Ecco la top-10 del campionato, dopo il settimo round da Berlino:

Pos Driver Team Points 1 #13 António Félix DA COSTA DS TECHEETAH 125 2 #11 Lucas DI GRASSI AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER 57 3 #5 Stoffel VANDOORNE MERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM 57 4 #20 Mitch EVANS PANASONIC JAGUAR RACING 56 5 #2 Sam BIRD ENVISION VIRGIN RACING 52 6 #23 Sébastien BUEMI NISSAN E.DAMS 52 7 #27 Alexander SIMS BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 48 8 #36 André LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 45 9 #28 Maximilian GUENTHER BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 44 10 #22 Oliver ROWLAND NISSAN E.DAMS 36

Luca Colombo