Nel secondo appuntamento del double-header di Berlino per la Formula E, le qualifiche hanno visto un duello finale tra le ABT Cupra, che occuperanno la prima fila: Frijns conquista la pole-position, seguito da Mueller.

ABT Cupra in stato di grazia

Nonostante una stagione fino ad oggi in ombra per la scuderia tedesca, l’aria di casa sembra far bene ad entrambe le vetture di ABT Cupra. Nelle prove cronometrate del mattino Mueller pareva avere le carte in regola per fare bene, sensazione che si concretizza con il passaggio nel Gruppo A. Frijns segue l’esempio del compagno di squadra e sulla via verso la pole-position regola Evans (Jaguar) e Buemi (Envision), per poi imporre il ritmo sul compagno di squadra e conquistare la partenza al palo del secondo round a Berlio della Formula E.

Per il resto segnaliamo le prestazioni delle altre scuderie in pista. DS alterna la buona prestazione di Vergne (che arriva in semifinale), mentre Vandoorne non supera la fase a Gruppi. Porsche vede Wehrlein di nuovo nei piani alti (arriva nei quarti), mentre Da Costa non supera la fase a Gruppi: anche per la Casa tedesca vediamo un’alternanza di prestazioni tra i due piloti. Envision, invece, va al massimo con entrambe le vetture, con Buemi e Cassidy che si affrontano nei quarti. Il tempo che porta Cassid in semifinale viene annullato per uso improprio della modalità a 350 kWW. Fortune alterne per Andretti, mentre NIO 333, Nissan, McLaren e Mahindra rimangono nell’ombra.

Per gli amanti delle statistiche, il team ABT festeggia il suo ritorno davanti a tutti in qualifica: l’ultima volta è capitato nella stagione 2017-2018, con la pole-position ottenuta proprio a Berlino.

Griglia di partenza

Luca Colombo

