MotoGP | GP Spagna, la cronaca LIVE della Sprint Race

A Jerez il sabato mattina con condizioni miste delinea un parziale rimescolamento delle carte dal punto di vista dei valori in campo. Per la prima volta da Portimao 2023, Marc Márquez scatterà dalla pole position: per lo spagnolo è la prima volta con Ducati ed è la pole numero 93 in carriera. Márquez è riuscito a fare il tempo nel finale del turno, riuscendo a beffare Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Peggio è andata a Pecco Bagnaia, che non è riuscito a migliorare un tempo che alla fine gli ha consegnato la terza fila, pagando cara nel suo ultimo tentativo una sbavatura. Stesso discorso per Pedro Acosta, che mentre era in un giro molto buono potenzialmente è scivolato alla curva Lorenzo e non è più riuscito a ripetersi.

Nelle prime tre file ci sono tutte e otto le Ducati, segno di come la Desmosedici sia ottima - in entrambe le sue configurazioni - anche in condizioni miste. Unico intruso tra le otto Ducati in top-9 è Brad Binder, quarto con la KTM ufficiale davanti a Di Giannantonio e Alex Márquez.

In ottica campionato, Bagnaia dovrà recuperare il prima possibile e fare in modo che Martin e Márquez scappino via. Stesso discorso anche per Aprilia e Maverick Viñales, che hanno sofferto particolarmente le condizioni miste della pista di Jerez e non sono riusciti a fare meglio dell'11^ posizione.

Scopriamo assieme come andranno i 12 giri della gara Sprint del Gran Premio di Spagna con tutti i nostri aggiornamenti da Jerez.

Da Jerez, Mattia Fundarò