A Jerez è il grande giorno del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Uno snodo cruciale per i protagonisti del campionato, a partire da Marc Márquez, che ieri ha conquistato la prima pole con la Ducati e la #93 in carriera. Il pilota spagnolo del team Gresini ieri non è riuscito a capitalizzare la pole perdendo una grande occasione per una scivolata a 4 giri dalla fine. Ad approfittare dell'errore di Márquez è stato Jorge Martin, che tra i mille colpi di scena e le 15 cadute è emerso come vincitore, consolidando la sua leadership nel Mondiale. Secondo ieri, Pedro Acosta ha ulteriormente aumentato il suo status di mina vagante e di “personaggio” che in queste prime gare si sta costruendo a suon di grandi prestazioni. Il rookie di GasGas ora è anche secondo nel Mondiale ma se vuole ripetersi anche oggi dovrà recuperare dalla decima posizione.

Tra chi oggi è costretto a dover recuperare in classifica c'è Pecco Bagnaia, settimo in griglia e KO ieri nella Sprint per un contatto con Brad Binder. Il campione del mondo in carica ora è a 42 punti da Martin ed è costretto a dover ridurre il gap di 42 punti che attualmente lo separa da Martin. Anche Maverick Viñales, molto veloce venerdì e in crisi ieri sul bagnato per una strategia sbagliata attuata da Aprilia, è costretto a dover rimontare dall'11^ posizione.

Tanti i temi in questo Gran Premio di Spagna che potete seguire qui con tutti gli aggiornamenti da Jerez.

Da Jerez, Mattia Fundarò