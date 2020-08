E’ Antonio Felix Da Costa il vincitore del primo dei sei appuntamenti in programma a Berlino per la Formula E. Il pilota del team DS Techeetah, autore della pole position nel primo pomeriggio, si è confermato il più veloce anche in gara, vincendo con oltre 5 secondi di vantaggio sul secondo classificato André Lotterer ed ottenendo anche il giro più veloce.

QUALIFICHE

Nel corso delle qualifiche svetta il leader della classifica Antonio Felix Da Costa, bravissimo nel cogliere il tempo utile per giocarsi la Superpole nel primo gruppo, con pista più lenta. Prima fila appannaggio del team DS Techeetah, con Jean Eric Vergne secondo. Terzo invece André Lotterer, su Porsche, davanti alla Nissan e.dams di Sebastien Buemi. Buona anche la prestazione Nyck de Vries, in terza fila. Male invece il suo compagno di squadra Stoffell Vandoorne, solo sedicesimo. Non bene anche le BMW e le Audi, tutte nella seconda metà dello schieramento.

GARA

Grande vittoria da parte di Antonio Felix Da Costa, che va così ulteriormente ad allungare in classifica con altre 5 gare da disputare. Ottima la prestazione di André Lotterer, secondo al volante della sua Porsche dopo essere scattato dalla terza posizione.

Il pilota tedesco è stato costantemente in lotta per il podio, portandosi poi in seconda posizione proprio sul finale superando Sam Bird, terzo. Ottima prova anche per Nyck De Vries, più veloce del suo compagno di squadra Stoffell Vandoorne a partire dalle prove libere. Quarto posto per l’olandese oggi, davanti a Jerome D’Ambrosio e Vandoorne, abile comunque nel rimontare dopo la brutta qualifica.

Solo settimo Sebastien Buemi, seguito da Maximilian Günther e Lucas Di Grassi, anche lui in rimonta. A chiudere la top 10 Alexander Sims. Brutta giornata invece per Jean Eric Vergne: il campione in carica è stato protagonista di una buona gara alle spalle del proprio compagno di squadra fino ad una ripartenza dopo una full course yellow, con Felipe Massa fermo in posizione scomoda. Da quel momento il francese è andato in crisi ed è stato superato da molti avversari, per poi terminare la corsa in pit.

Domani si torna nuovamente in pista per chiudere il primo dei tre double-header in programma all’aeroporto di Berlino-Tempelhof.

QUI la classifica completa della gara.

Carlo Luciani