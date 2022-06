Siamo ormai entrati nel vivo della Season 8 di Formula E, che si prepara a disputare il nono appuntamento stagionale a Giacarta. Un appuntamento inedito, che segna il debutto del Circus elettrico in Indonesia, dove piloti e team scenderanno in pista questo sabato.

IL CAMPIONATO ENTRA NEL VIVO

Il mondiale elettrico è giunto ormai al giro di boa dopo aver disputato 8 dei 16 E-Prix in programma. Dopo il doppio appuntamento di Berlino, che ha visto Mercedes ed il suo cliente Venturi in grande spolvero, in testa alla classifica piloti troviamo Stoffel Vandoorne, seguito da Edoardo Mortara a 12 punti di distacco. Ma gli ultimi due vincitori stagionali non sono gli unici a potersi giocare il titolo, in quanto la classifica è molto corta e vede al terzo posto il due volte campione di categoria Jean Eric Vergne, che segue il pilota italo-svizzero a 4 punti.

Situazione simile nella classifica riservata ai team, in cui vediamo primeggiare la Mercedes, seguita da Venturi e DS Techeetah. Ma occhio anche a Jaguar e Porsche, che nella prima metà di campionato hanno dimostrato di essere competitivi e spesso in grado di giocarsi qualcosa di importante.

NUOVA PISTA

Una sfida completamente nuova attende team e piloti di Formula E, che come già detto correranno per la prima volta a Giacarta. Il circuito si snoda tra le strade di Ancol Beach, dove potranno accedere ben 40.000 visitatori al giorno. Il tracciato presenta delle soluzioni uniche con un mix di sezioni tecniche e ad alta velocità. La lunghezza è di 2,37 km lungo 18 curve, dove si sfideranno per la prima volta i 22 piloti del campionato elettrico.

GLI ORARI

Sabato 4 giugno

PL1 – Ore 2:10-2:55 (YouTube, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 2:10-2:55 (YouTube, sito Formula E e Sportmediaset.it) PL2 – Ore 3:55-4:40 (YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 3:55-4:40 (YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) Qualifiche – Ore 5:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

– Ore 5:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action) Gara 1– Ore 9:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Carlo Luciani