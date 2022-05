Per i Round 7 e 8 della Season 8, il Circus della Formula E è pronto a volare all’aeroporto Tempelhof, dove si disputerà l’E-Prix di Berlino. Un appuntamento ormai consolidato questo per il campionato full electric, che vede ora in testa alla classifica piloti Stoffel Vandoorne, vincitore dell’ultimo round sulle strade del Principato di Monaco.

DOPPIO APPUNTAMENTO

Dopo aver corso soltanto nella giornata di sabato l’E-Prix di Monaco, questo week-end la Formula E tornerà in pista sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Il leader della classifica vorrà sicuramente confermarsi al comando, dove oltretutto ha già vinto e sicuramente ci proverà ancora.

Alle sue spalle, a 10 punti di distanza, troviamo un ritrovato Jean Eric Vergne, molto costante nell’ottenere punti importanti in un campionato in cui la costanza di risultati può premiare alla lunga. Occhio anche a Mitch Evans, che a partire da Roma ha ottenuto punti pesantissimi, cogliendo entrambe le vittorie nella capitale ed un secondo posto condito dalla pole position a Monaco. Vedremo se l’alfiere della Jaguar sarà della partita anche in quel di Berlino.

LA PISTA

I 2,4 km del Tempelhof saranno utilizzati in due diverse configurazioni. Il sabato il tracciato sarà percorso in senso antiorario, mentre la domenica in senso orario. Una tappa ormai storica quella del Tempelhof, che ha ospitato la Formula E in 7 delle 8 stagioni fino a questo momento disputate.

RITORNANO ABT E MARRAKECH

Tra le novità in risalto degli ultimi giorni spicca sicuramente il ritorno del team ABT Sportsline a partire dalla prossima stagione, quando saranno introdotte le monoposto Gen3. Altra notizia è anche la tappa di Marrakech, decimo appuntamento di questa stagione 2021/22 in sostituzione di Vancouver.

GLI ORARI

Sabato 14 maggio

PL1 – Ore 7:10-7:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 7:10-7:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) PL2 – Ore 8:55-9:40 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 8:55-9:40 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) Qualifiche – Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

– Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action) Gara 1– Ore 14:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Domenica 15 maggio

PL3 – Ore 8:25-9:10 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 8:25-9:10 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) Qualifiche – Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

– Ore 10:30 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action) Gara 1– Ore 14:30 (Sportmediaset.it, Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Carlo Luciani