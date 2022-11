Nelson Piquet Jr (ANSA Motorsports #130) svetta a Portimao al termine delle Finali Mondiali Lamborghini. Il brasiliano festeggia il titolo PRO al termine di un week-end ricco di battaglia nello spettacolare impianto portoghese.

Finali Mondiali Lamborghini: Piquet ribalta la classifica e vince

Piquet ha ribaltato la graduatoria nella giornata di domenica beffando Loris Spinelli/Max Weering, a segno in race-1 e virtualmente leader delle Finali Mondiali nella giornata di ieri. Il brasiliano ha riscritto la graduatoria, Spinelli non è stato in grado di replicare l’impresa compiuta sabato.

Race-1, Spinelli/Weering subito davanti

Loris Spinelli/Max Weering (Bonaldi Motorsport #61) hanno iniziato nel migliore dei modi l’appuntamento PRO delle Finali Mondiali Lamborghini di Portimao imponendosi davanti a Nelson Piquet Jr (ANSA Motorsports #130) ed a Milan Teekens /Marzio Moretti (Target Racing srl #54).

La manifestazione è iniziata con un duello oltremodo interessante tra l’ex pilota di F1 e Spinelli, monopolizzatore della scena già dalla giornata di venerdì che ha sancito la conclusione della serie europea e della categoria nordamericana.

L’italiano ha primeggiato sul brasiliano che ai box perderà anche la seconda piazza virtuale in seguito a dei doppiaggi. Il traffico ha premiato per qualche minuto Milan Teekens, terzi sotto la bandiera a scacchi prima di subire una sanzione in seguito ad una penalità per aver abusato dei limiti della pista.

Menzione d’onore per Daniel Pedrosa/Antonin Borga ( REXAL FFF RACING TEAM #29), per la prima volta sul podio del monomarca Lamborghini nella classe PRO-Am alle spalle di Bryan Ortiz /Sebastian Carazo (PPM – Precision Performance Motorsports #147).

Race-2: Piquet leader dal via alla bandiera a scacchi

Piquet è stato perfetto dal via alla bandiera a scacchi, abile nei minuti conclusivi a mantenere il primato nonostante un deciso assalto da parte di Kyle Marcelli/Danny Formal (Wayne Taylor Racing #101). La squadra statunitense ha dovuto accontentarsi della terza piazza completando davanti ai competitivi Milan Teekens /Marzio Moretti (Target Racing srl #54).

Dopo la sosta ai box abbiamo assistito alla rimonta da parte di Loris Spinelli che senza neutralizzazioni ha tentato di compensare la prestazione di Weering. Nona piazza overall per John Dubets /Bryson Lew (PPM – Precision Performance Motorsports #146), vincitori in PRO-Am della race-2. La squadra citata ha potuto festeggiare anche con Bryan Ortiz /Sebastian Carazo #147, campioni PRO-Am grazie ad un preziosissimo giro veloce.

Finali Mondiali Lamborghini AM/LC: Andrzej Lewandowski padrone della scena

Andrzej Lewandowski (VSR #60) ha vinto il titolo AM nelle Finali Mondiali Lamborghini con un primo e secondo posto. Gestione simile dell’atto conclusivo dell’anno anche per Francois Semoulin/Benoit Semoulin ( Semspeed #26), campioni in LC.

Race-1: Andrzej Lewandowski vince con la bandiera rossa

Una bandiera rossa ha caratterizzato la prima gara riservata alla classe AM e LC. Andrzej Lewandowski (VSR #60) ha fatto la differenza dopo il pit obbligatorio, il polacco ha primeggiato nella graduatoria assoluta davanti a David Staab/Nikko Reger(Precision Performance Motorsports #148) ed a Shehan Chandrasoma (MCR Racing #119).

La sfida del sabato è stata sospesa a 17 minuti dalla conclusione, la direzione gara è stata obbligata a fermare la competizione in seguito ad un incidente all’ingresso del terzo settore che ha visto protagonisti Bart Collins (MCR Racing #104) e Cyril Leimer (Autovitesse #19). La fine anticipata dell’evento ha premiato anche Slade Stewart (Flying Lizard Motorsport #114), leader in LC davanti a Francois Semoulin (Semspeed #26) ed a Charlie Martin / Jason Gagne-Keats (Dream Racing Motorsport #154).

Race-2: Adrian Lewandowski amministra e vince

Nikko Reger/David Staab (Precision Performance Motorsports #148) hanno controllato la corsa sin dal via completando davanti a Adrian Lewandowski che sapientemente ha gestito la propria posizione dopo il podio della prova del sabato.

Il polacco ha sferrato qualche attacco nella seconda metà della prova, un tentativo non sufficiente nei confronti del binomio di testa. Terza piazza per Shehan Chandrasoma (MCR Racing #119), mentre è da evidenziare il successo ed il titolo Mondiale in classe LC per Francois Semoulin/Benoit Semoulin ( Semspeed #26) dopo un bel duello con Gerard Van der Horst (Van Der Horst Motorsport #98).

Appuntamento ora al 2023 per quanto riguarda l’universo Lamborghini che ha rivelato ufficialmente la nuova GT3 che debutterà in occasione della Rolex 24 at Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con i colori di Iron Lynx. Un inedito ciclo si apre per la squadra italiana che dopo la lunga collaborazione con Ferrari ha deciso di intraprendere un interessante progetto con la compagine di bolognese.

Luca Pellegrini