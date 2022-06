E’ iniziato l’intenso weekend di gare a Spa-Francorchamps per la prima edizione della 24H di Spa valevole come seconda prova del FIM EWC. Dopo le libere di questa mattina i piloti sono scesi in pista divisi per gruppo per il primo turno di qualifiche. A centrare la pole provvisoria è la Honda CBR1000RR-R #5 di F.C.C. T.S.R. Alle spalle della squadra franconipponica troviamo la Yamaha #7 di YART del nostro Niccolò Canepa davanti alla BMW M1000RR #37 di BMW Motorrad World Endurance Team. Alle 22:40 scatteranno le prove in notturna che saranno decisive per il regolare svolgimento del weekend di gara.

HONDA IN POLE PROVVISORIA

La squadra composta da Gino Rea, Josh Hook e Mike Di Meglio si è presa la prima posizione provvisoria grazie ai tempi dell’inglese in 2’20″299 e dell’australiano in 2’20″411. Da quest’anno nell’EWC per stabilire la pole si utilizza la media dei due migliori tempi, quindi il tempo di Di Meglio, il più alto dei tre, non è stato conteggiato permettendo alla squadra franconipponica chi avere il miglior crono di 2’20″405. Secondo tempo per YART con 2’20″449, al quale non è bastato il miglior tempo assoluto in 2’20″253 di Karel Hanika per prendersi la pole. Al tempo del pilota ceco infatti va sommato il 2’21″449 di Marvin Fritz caduto duramente questa mattina nelle libere. Il giovane pilota tedesco si è infatti reso spiacevole protagonista di una caduta nel turno di libere mattutino che ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa. Terzo tempo di squadra per Niccolò Canepa che ha fermato il cronometro in 2’21″453, pochi millesimi in più del compagno di squadra.

Terza piazza per il BMW Motorrad World Endurance Team con Ilya Mykhalchyk più veloce capace di fermare il cronometro in 2’20″388. Poco più di due decimi meglio di Jeremy Guarnoni che ferma il crono in 2’21″600. Quarta posizione per i campioni in carica del mondiale FIM EWC, la Suzuki Yoshimura SERT Motul con il tempo di 2’21″028 solo quarantatre millesimmi meglio della #11 di Webike SRC Kawasaki France. E’ solo sesta invece la Ducati Panigale V4R del team ERC Endurance Ducati con Chaz Davies, Xavi Fores e David Checa al via. Chaz e Xavi sono stati subito abbastanza veloci tanto da fermare il combinato dei tempi in 2’21″545. Quello che sembra più in difficoltà è David Checa che nel turno di qualifiche non è riuscito a far meglio di un 2’24″433 che nel suo gruppo è solo il quattordicesimo tempo alle spalle di tre STK.

copyright ©Circuit de Spa-Francorchamps

CLASSIFICA Q1 PILOTI BLU

CLASSIFICA Q1 PILOTI GIALLO

CLASSIFICA Q1 PILOTI ROSSA

POSTICIPATE LE PROVE IN NOTTURNA

A causa di una serie di incidenti nel corso della giornata il programma è slittato con le prove in notturna, decisive per capire se si potrà disputare regolarmente la seconda ventiquattro ore della stagione per il FIM EWC, che prenderanno il via alle 22:20 per terminare alle 00:40. Fino a circa le 23 la luminosità è comunque buona in presenza di cielo sereno grazie alla posizione geografica. Questo ritardo permetterà di provare più intensamente i fari addizionali aggiunti in giro per la pista e sulle moto. Soluzione che se in certi punti ha migliorato la situazione, in altri è ancora precaria tanto da lasciare ancora incerto l’esito della decisione finale.

Mathias Cantarini