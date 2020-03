La notizia era nell’aria: l’Aco ha annunciato l’annullamento della 1000 miglia di Sebring valida per il WEC, per via del decreto di Trump che ha chiuso l’accesso agli USA per tutti i non americani provenienti dall’Europa. Per ora pare invece confermata la classica 12 Ore valida per il campionato IMSA.









COSA STA SUCCEDENDO IN AMERICA?

Scontato dire che la causa di tale cancellazione è la diffusione del Covid-19. A farne le spese sono già state altre categorie del Motorsport a quattro e due ruote. Ora il virus si sta diffondendo anche negli Stati Uniti e per questo sì è deciso di mettere un freno agli interscambi con l’Europa, attuale focolaio. Il Presidente Trump, correndo ai ripari, ha chiuso l’accesso ai paesi europei per un mese, bloccando di fatto lo svolgimento della gara.

Molti team e piloti infatti sarebbero dovuti partire proprio in questa settimana per raggiungere il circuito della Florida, dove si sarebbe disputata la gara nel prossimo weekend. Ma così non sarà e verranno annullati anche i due giorni di test in preparazione all’evento. Di conseguenza tutti i materiali e le vetture presenti sul circuito verranno rimpatriati nelle sedi dei rispettivi team.

LE DICHIARAZIONI DI NEVEAU

Un costernato Gerard Neveau, AD del WEC, ha così dichiarato: “Non è stata una decisione presa a cuor leggero: per i team e i costruttori era importante correre a Sebring davanti a tutti i tifosi americani. Purtroppo la cancellazione dell’evento è stata inevitabile, poiché ci verrà impedito di viaggiare dall’Europa agli Stati Uniti. Ma noi del WEC teniamo per primi alla sicurezza e alla salute di tutti i nostri membri. Inoltre la qualità dell’evento, e di ogni gara del WEC, è al centro di tutto e non va compromessa”.

Già due giorni fa la compagine italiana Cetilar Racing aveva annunciato che non avrebbe corso sul tracciato della Florida. Da parte loro inoltre l’annuncio di donare la cifra da spendere per la trasferta agli ospedali italiani, che sono in prima linea per fronteggiare l’avanzata del Coronavirus.

Discorso diverso per la 12 Ore di Sebring: l’IMSA ha comunicato che la gara si terrà, monitorando costantemente la situazione. La decisione è stata presa in quanto il campionato, prettamente americano, è già presente con team e piloti nel territorio a stelle e strisce.

Michele Montesano