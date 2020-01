Il team Prema completa la propria line-up per la stagione 2020 di Formula 3 raggiungendo un accordo con Oscar Piastri. L’australiano, campione in carica di Formula Renault, disputerà quindi per la prima volta la stagione intera di F3 al fianco dei già confermati Frederik Vesti e Logan Sageant nel team della famiglia Rosin.









Piastri, legato a Renault, ha impressionato il team veneto durante i test di Formula 3 svolti lo scorso ottobre a Valencia, dove ha conquistato la testa della classifica al termine del turno pomeridiano della seconda giornata di test, ottenuto proprio al volante di una vettura della scuderia Prema.

Il pilota proveniente dall’Oceania è sbarcato in Europa nel 2014, per proseguire la propria carriera nel karting, prima di debuttare in monoposto nel 2016 con la F4 UAE, giungendo sesto a fine campionato. Il primo successo arriva nel 2017 assieme al titolo di vice-campione di F4 inglese, grazie a 13 podi, 6 vittorie e altrettante pole position.

Nel 2018 debutta nella categoria dove lo scorso anno ha colto il titolo.

Oscar ha dichiarato: “Sono molto contento di unirmi a Renault Sport Academy nel 2020 e non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova vventura con Prema in F3. Molti talenti sono passati attraverso l’Academy e c’è una forte line-up quest’anno, quindi sono pronto ad imparare il più possibile dai compagni. E’ difficile a questo punto della mia carriera, con la vittoria in Formula Renault Eurocup lo scorso anno, ma ne è valsa la pena e sono estremamente orgoglioso di far parte di questo team e dell’Academy.”

FIA F3 | Frederik Vesti annunciato in Prema al fianco di Sageant

Giulia Scalerandi