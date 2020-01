Il danese Frederik Vesti affiancherà lo statunitense Logan Sageant nel team Prema per la stagione 2020 di FIA F3. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, direttamente dai social del team Prema.









In Prema puntano tutto sul danese e sullo statunitense per difendere un titolo conquistato con pieno merito nel 2019 da Robert Shwartzman, a sua volta seguito dai compagni di squadra Marcus Armstrong e Jehan Daruvala. Per il campione in carica di Formula Regional (che ha trionfato con 10 pole position e 13 successi) si tratterà di un debutto nella categoria, ma non nel team, visto che lo scorso anno ha colto il successo nella nuova serie continentale proprio nel team della famiglia Rosin.

L’esordio in monoposto per Frederik Vesti è arrivato nel 2016, quando il pilota nordico ha debuttato nel campionato di F. Ford danese, piazzandosi l’anno successivo al secondo posto nella Formula 4 danese. Nel 2018 sono arrivate quattro vittorie tra F4 tedesca e quella nostrana, oltre al diciottesimo posto finale nel GP di Macao. Dopo il successo colto nella nuova categoria europea, alla fine del 2019 ha nuovamente disputato il GP di Macao, giungendo settimo.

Per il danese il passaggio è stato naturale: “Sono incredibilmente grato a Prema per questa opportunità: in quanto piloti, tutti noi sogniamo di correre con Prema. Pochi di noi ottengono questa chance, ne sono perfettamente consapevole. Ogni singolo passo che ho fatto in Formula Regional ha avuto un obiettivo specifico: prepararmi a correre con il team Prema anche nel 2020.”

Vesti ha aggiunto: “Adoro il team, l’ambiente e la dedizione che viene messa in ogni dettaglio. Mi sono sempre sentito ben accolto e ora sono pronto a ricambiare la squadra nel 2020, che ha reso possibile la conquista del titolo nel 2019 in Formula Regional. Grazie al team per avermi portato dove sono ora e ai miei sponsor. Non vedo l’ora di dimostrare al mondo intero cosa possiamo fare insieme come squadra anche nel 2020!”

Giulia Scalerandi