La griglia 2022 di FIA Formula 2 si sta a poco a poco delineando: con due round ancora da effettuare, ci sono già due team che hanno annunciato almeno uno dei propri alfieri per la prossima stagione. L’ultimo di questi è Ralph Boschung, che rinnova con Campos.

Il pilota svizzero affronterà quindi la sua seconda intera stagione nella serie cadetta, legato al team spagnolo, dopo le esperienze in Formula BMW Talent Cup, ADAC Formel masters e GP3.

Boschung ha ottenuto 6 piazzamenti nella TOP 10, compreso un quarto posto a Montecarlo ed è attualmente dodicesimo in classifica con 40 punti.

LE PAROLE DI BOSCHUNG

“Sono davvero grato e felice di continuare con Campos – ha dichiarato Ralph – per la stagione 2022 di FIA Formula 2. Credo nella continuità e nella lealtà, che sono due elementi che abbiamo come team.

Voglio ringraziare Adrian Campos-Suner Torres e tutto il team per questa opportunità e i miei sponsor Casa Andrea and L by Raphaelle, senza i quali questo non sarebbe stato possibile”.

NOVALAK L’ANNO PROSSIMO CON MP MOTORSPORT

Oltre a quello di Ralph, un altro posto sono già stati prenotati ovvero quello del francese Clement Novalak, che si unisce ad MP Motorsport già negli ultimi due round di quest’anno, dopo il forfait di Lirim Zendeli, avvenuto per ragioni di budget.

“Sono felice di salire già a Jeddah e Abu Dhabi sulla nuova vettura. – ha dichiarato Novalak – Sarà un aiuto per la prossima stagione. Ringrazio MP Motorsport per l’opportunità”.

ANCORA JEDDAH E ABU DHABI DA DISPUTARE

Restano Jeddah e Abu Dhabi da disputare e ancora resta qualche punto interrogativo su chi sarà il campione 2021, vista la battaglia serratissima. In vetta troviamo Oscar Piastri a quota 178 punti. A poco più di 30 punti di distacco c’è poi Guan Yu Zhou, fresco di contratto con Alfa Romeo per il 2022.

Terzo posto per il pupillo Ferrari Robert Shwartzman con 135 lunghezze, quindi Dan Ticktum e Theo Pourchaire con 129 e 120 punti. Insomma con ancora 6 manche da disputare e 150 punti ancora in ballo tutto può succedere!

Non ci rimane che lasciare l’ultima parola alla pista, che sancirà il campione di quest’anno.

Giulia Scalerandi