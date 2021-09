Dopo il difficile weekend di Spa, Dennis Hauger centra la terza pole position stagionale sul rinnovato circuito di Zandvoort. Il pilota Prema ha preceduto David Schumacher su Trident e la MP Motorsport di Victor Martins. Quarto il primo rivale in classifica, Jake Doohan.

HAUGER RISCATTA IL WEEKEND BELGA

La pressione non sembra condizionare le prestazioni di Hauger, che sull’ostico circuito di Zandvoort trova la pole position mettendo assieme un ottimo giro sullo sventolare della bandiera a scacchi. Il danese è riuscito a strappare la partenza al palo di gara-3 ad un brillante David Schumacher, leader per gran parte della sessione. Trident che può comunque essere soddisfatta del lavoro fatto dai suoi tre alfieri. Oltre alla prima fila conquistata dal giovane tedesco, Jack Doohan scatterà dalla seconda grazie al quarto tempo. Ad aprire la terza fila ci sarà invece la terza vettura della scuderia italiana, pilotata da Clement Novalak.

Passo avanti importante per le due MP Motorsport che, dopo aver sofferto nel weekend belga, scatteranno nelle prime posizioni grazie al terzo tempo centrato da Victor Martins e la sesta prestazione di Caio Collet. Dopo il podio di Spa, Jak Crawford si conferma nelle posizioni di vertice concludendo la qualifica al settimo posto, davanti all’ART Grand Prix di Alexandr Smolyar. La top ten è chiusa da Ayumu Iwasa e Artur Leclerc. Quella di Hauger è infatti l’unica Prema a brillare nel pomeriggio olandese: oltre alla decima piazza di Leclerc, solo sedicesima prestazione per Ollie Caldwell.

VESTI LONTANO E OUT DALLA LOTTA AL TITOLO

Risultati deludenti anche per Logan Sargeant, undicesimo e soprattutto Frederick Vesti, quattordicesimo e ormai quasi definitivamente fuori dai giochi nella lotta al titolo. Italiani in difficoltà: quindicesima prestazione per Lorenzo Colombo, mentre Matteo Nannini non è andato oltre alla ventiquattresima posizione. Domani le prime due gare del weekend: si inizia in mattinata, alle 10:35, con gara-1.

🏁 TOP TEN – QUALIFYING 🏁 Hauger takes pole for Race 3, with Cordeel finishing P12 to take reverse-grid pole for Race 1! All timings 👉 https://t.co/4Cu6EvLXrb#DutchGP 🇳🇱 #F3 pic.twitter.com/KUSQc9evPZ — Formula 3 (@FIAFormula3) September 3, 2021

Samuele Fassino

Leggi anche: FIA F3 | BELGIO, GARA-3: DOOHAN VINCE E RIAPRE IL CAMPIONATO