Arthur Leclerc piazza la zampata nel pomeriggio della seconda giornata di test a Jerez, una due-giorni utile a preparare il prossimo round a Imola della FIA Formula 3. Vicinissima la ART Grand Prix di Victor Martins, secondo a pochi millesimi, con Isack Hadjar, vincitore del primo evento stagionale, in terza posizione.

Leclerc il più veloce nei test Formula 3 a Jerez

Si sono concluse le due giornate di test Formula 3, la prima delle due giorni in-season previste in quest’annata. Nonostante si tratti solo di una sessione di test, è ancora duello tra i due protagonisti del primo round 2022, divisi da un solo punto di distacco. Il monegasco Arthur Leclerc ha sfruttato le migliori condizioni del pomeriggio odierno per stampare la miglior prestazione, in 1:29.366.

Solo 14 millesimi più lontano troviamo Victor Martins con il primo rookie alle sue spalle Isack Hadjar, vincitore di gara-1 in Bahrain. Altro protagonista del round 1, Franco Colapinto, dopo la pole position a Sakhir ottiene il quarto tempo nelle prove spagnole. Ottimo debutto per Oliver Rasmussen che al primo contatto piazza la sua Trident in quinta posizione.

In sesta piazza Kaylen Frederick davanti a Zane Maloney e Oliver Bearman, chiudono la top ten Gregoire Saucy e Roman Stanek. Tutti i migliori riferimenti sono stati messi a segno nel pomeriggio di oggi viste le peggiori condizioni metereologiche che avevano caratterizzato le due sessioni di ieri. Anche con pista completamente bagnata Leclerc aveva refertato la miglior prestazione davanti a Stanek mentre sull’umido, nel pomeriggio, era stata l’altra Prema di Bearman ad assicurarsi il miglior riferimento.

Da segnalare la presenza in questi test, oltre al già citato Rasmussen, di Federico Malvestiti, di ritorno tra le fila del team Jenzer in sostituzione di Nico Kari. Ventisettesima posizione per il pilota monzese mentre gli altri due italiani presenti, Enzo Trulli e Francesco Pizzi, hanno chiuso rispettivamente in diciannovesima e ventesima posizione.

Samuele Fassino

