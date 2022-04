Cambio in corsa forzato per il team Trident, costretto a rinunciare a una delle sue punte per le prossime gare della stagione FIA F3. A Jonny Edgar è stata recentemente riscontrata la Malattia di Chron, un morbo fortemente debilitante che colpisce l’intestino. Impossibile dunque allenarsi regolarmente e concludere la stagione 2022.

Edgar, pilota britannico classe ’04, aveva appena iniziato la sua seconda stagione in Formula 3, dopo un primo anno di apprendimento chiuso al diciottesimo posto assoluto con 23 punti segnati. Passato da Carlin a Trident in questa stagione, già indebolito dalla malattia,.non aveva brillato nel primo round di Sakhir, concludendo entrambe le gare fuori dalla zona punti.

Al suo posto Trident ingaggia Oliver Rasmussen, pilota presente nella serie lo scorso campionato, tra le fila del team HWA Racelab. In questo 2022 la possibilità di riscattarsi, dopo aver concluso le venti gare dello scorso campionato senza nemmeno un piazzamento a punti.

🚨 Oliver Rasmussen will replace Jonny Edgar at @trident_team

Edgar has been forced to put his season on hold due to the worsening of a health issue. We wish him a speedy recovery and hope to see him back on track soon ❤️#F3 #RoadToF1 https://t.co/7b85ytQoR6

— Formula 3 (@FIAFormula3) April 4, 2022