E’ nel segno di Trident anche il secondo giorno di test di FIA F3 a Jerez. Se infatti ieri l’uomo del giorno è stato Jack Doohan, l’australiano oggi ha passato il testimone al compagno di scuderia Clement Novalak.

Il francese è infatti risultato il migliore di giornata (e della mattinata), distruggendo addirittura il record di pista grazie ad un crono di 1:28.677. Migliore del pomeriggio invece il giovanissimo giapponese, pupillo Red Bull, Ayumu Iwasa.

Sotto le aspettative le prestazioni dei nostri rappresentanti nella mattinata con Matteo Nannini e Lorenzo Colombo rispettivamente 13° e 16°, mentre nel pomeriggio hanno ottenuto il quattordicesimo e l’ottavo posto.

MATTINO

I primi a scendere in pista sono i piloti Trident con Clement Novalak che sale subito al comando, seguito da Jack Doohan autore del miglior tempo di ieri. Come sottolineato prima, il pilota transalpino è il primo ad abbattere il muro del 1.28 ed ottenere un nuovo record di pista. Il record precedente era infatti 1:29.041 ottenuto lo scorso ottobre da Jack Doohan, su un tracciato più freddo.

Mentre Novalak ha mantenuto la vetta, Doohan a fine giornata è scivolato in quarta posizione in favore di Vesti, il quale è sceso sotto l’1:28 come il leader di sessione e di Enzo Fittipaldi, terzo alla bandiera a scacchi.

Il duo MP Motorsport e Alpine Academy formato da Victor Martins e Caio Collet, chiude la Top 5. Poi Jak Crawford, il duo ART GP Alexander Smolyar e Juan Manuel Correa e Johnny Edgar decimo. Nannini termina tredicesimo, davanti a Colombo, in sedicesima piazza.

POMERIGGIO

Già nella prima mezz’ora il giapponese Ayumu Iwasa si impone e si porta in testa alla classifica, quando la maggior parte dei presenti in pista in questo pomeriggio si concentra sul passo gara.

Grazie ad un 1:29.884, il pilota nipponico di Hitech GP è l’unico a andare sotto il muro del 1:30 nel turno di pomeriggio. Alle sue spalle si piazzano i due piloti Prema Dennis Hauger e Olli Caldwell. I due compagni di scuderia del leader di turno, Crawford e Roman Stanek seguono al quarto e quinto posto. Buonissimo ottavo tempo infine per Lorenzo Colombo davanti a Matteo Nannini, solo 14° al traguardo.

Appuntamento al Paul Ricard il 26 e 27 giugno, per il secondo round stagionale della FIA F3.

Giulia Scalerandi

