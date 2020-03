Alexander Peroni si conferma grande protagonista della “winter season” e conclude i test asiatici della FIA Formula 3 con il miglior tempo. Il pilota australiano ha preceduto di pochi millesimi il duo del team HWA formato da Jake Hughes e Jack Doohan. La giornata odierna è stata l’ultimo atto dei test pre-stagione. Ora il prossimo appuntamento è sempre sul tracciato di Sahkir per il primo round del campionato 2020.









PERONI IL PIU’ VELOCE, SORPRESA DOOHAN

Sempre protagonista nelle prime posizioni, Alexander Peroni (Campos) è il più veloce in un’ultima giornata di test disputatasi in condizioni questa volta ottimali. L’australiano ha segnato un 1:46.173, quasi mezzo secondo più veloce del miglior riferimento della mattinata. Se Jake Hughes è ormai un veterano della serie, sorprende Doohan, che chiude con il terzo crono assoluto della giornata. Una buona giornata per il team HWA che ha visto anche Enzo Fittipaldi sempre nella parte sinistra della classifica.

Logan Sargeant si conferma la miglior Prema segnando il quarto tempo, dopo il terzo della mattinata. Segue in quinta posizione Richard Verschoor (MP Motorsport). Sesta e settima piazza per Nico Kari (Charouz) e Liam Lawson (Hitech), autori delle migliori due prestazioni in mattinata. E’ la vettura di Sebastian Fernandez la prima ART GP in graduatoria, seguita dalla Prema del promettente Frederick Vesti. Il danese, a discapito delle aspettative, non ha mai spiccato in questa tre giorni di test. Alexander Smolyar (ART GP) chiude la top ten combinata di giornata.

MALVESTITI IL PIU’ VELOCE DEGLI ITALIANI

Scorrendo la classifica troviamo in quattordicesima posizione (riferimenti del pomeriggio) il primo italiano in graduatoria, Federico Malvestiti (Jenzer), preceduto di una posizione da David Schumacher (Charouz). Ventunesima posizione per il compagno di team Matteo Nannini (Jenzer), mentre una posizione più avanti si è piazzata Sophia Floersch (Campos). Ultimo italiano in graduatoria è Alessio Deledda (Campos), staccato di una manciata di millesimi dal connazionale faentino.

2020 FIA Formula 3 Championship – Pre-season testing, Day 3 afternoon session

DRIVER TEAM LAPTIME LAPS 1 Alexander Peroni Campos Racing 1:46.173 16 2 Jake Hughes HWA RACELAB 1:46.200 33 3 Jack Doohan HWA RACELAB 1:46.324 33 4 Logan Sargeant PREMA Racing 1:46.522 31 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1:46.590 27 6 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:46.686 31 7 Frederik Vesti PREMA Racing 1:46.734 20 8 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:46.744 29 9 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:46.751 30 10 Niko Kari Charouz Racing System 1:46.854 18 11 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:46.884 34 12 Oscar Piastri PREMA Racing 1:47.020 31 13 David Schumacher Charouz Racing System 1:47.030 27 14 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:47.249 19 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.327 30 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:47.520 29 17 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:47.525 24 18 Lirim Zendeli Trident 1:47.525 30 19 Lukas Dunner MP Motorsport 1:47.545 26 20 Sophia Floersch Campos Racing 1:47.547 30 21 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:47.659 38 22 Alessio Deledda Campos Racing 1:47.712 29 23 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:47.837 32 24 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:47.954 27 25 Olli Caldwell Trident 1:47.978 28 26 Igor Fraga Charouz Racing System 1:48.042 30 27 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:48.228 31 28 Bent Viscaal MP Motorsport 1:50.604 39 29 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:50.720 23 30 Devlin DeFrancesco Trident 1:51.158 48

Samuele Fassino