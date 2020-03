Liam Lawson è il più veloce nella seconda giornata dei test pre-season della FIA Formula 3, che si stanno svolgendo sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Tutti i migliori tempi di giornata sono stati segnati nella sessione pomeridiana, quando il forte vento della mattinata ha lasciato spazio a condizioni più favorevoli. A seguire, in seconda posizione, il rookie Clement Novalak, per poi trovare Alexander Peroni in terza.

LAWSON VOLA, OLTRE MEZZO SECONDO A TUTTI

Liam Lawson (Hitech GP) si candida a una stagione da protagonista dopo aver rifilato distacchi importanti a tutto il resto del gruppo. Il giovane pilota dell’Academy Red Bull ha segnato un 1:46.365 come miglior riferimento assoluto. Sorpresa di giornata è stato senza dubbio il debuttante pilota Carlin Clement Novalak, fermatosi comunque a oltre mezzo secondo dal battistrada. Dopo il secondo tempo assoluto della giornata di ieri, Alexander Peroni (Campos Racing) si conferma nelle posizioni di testa, chiudendo al terzo posto.

Il neo-arrivato in casa Prema, Logan Sargeant, è quarto, nonché unico altro pilota, oltre al terzetto di testa, a esser sceso sotto l’1:47. In quinta posizione troviamo il rookie Dennis Hauger (Hitech) sul quale sono riposte alte aspettative dopo le ottime prestazioni messe in mostra lo scorso anno nella F4 Italia. Sesta posizione per il secondo pilota Prema in graduatoria, Oscar Piastri, seguito da Jake Hughes (HWA) e Teo Purchaire (ART GP). Altro pilota ART in nona posizione, Sebastian Fernandez, mentre Devlin De Francesco chiude la top ten, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella doppia sessione di ieri.

NANNINI IN CRESCITA, OGGI E’ IL MIGLIORE TRA GLI ITALIANI

Dodicesima sia nella mattinata che nel pomeriggio, Sophia Floersch (Campos) si è dimostrata subito competitiva alla guida di una Formula 3. La giovane ragazza tedesca è seguita da Matteo Nannini (Jenzer), in crescita rispetto alla giornata di ieri e anche artefice di una delle bandiere rosse di giornata. Per trovare il secondo italiano dobbiamo scendere alla sedicesima posizione, dove si è piazzato Federico Malvestiti (Jenzer), mentre Alessio Deledda (Campos) ha chiuso ventiduesimo nel pomeriggio.

Samuele Fassino

2020 FIA Formula 3 Championship – DAY 2 – sessione pomeridiana