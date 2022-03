E’ Isack Hadjar a svettare nella classifica dei tempi del Day-3 dei Test di FIA F3 in Bahrain. Il pilota del team Hitech ha fatto infatti segnare un 1:47.247 durante la mattinata, in una giornata condizionata dalle bandiere rosse e da una tempesta di sabbia che ha di fatto limitato la visibilità ai piloti nel pomeriggio.

HADJAR ANCORA AL TOP

E’ quindi Isack Hadjar a prendersi ancora una volta i titoli del terzo giorno di test di FIA F3 sul circuito di Sakhir in Bahrain. Il pilota Hitech è riuscito a mettere un distacco dal secondo classificato di quasi quattro decimi. C’e da dire che il pomeriggio è stato pesantemente condizionato da una tempesta di sabbia e da condizioni di scarsa visibilità che hanno causato diverse bandiere rosse, non permettendo ai piloti di migliorare i propri tempi e rendendo di fatto poco utile la seconda metà di giornata che è stata di fatto interrotta in anticipo.

In seconda posizione troviamo invece Jak Crawford che ha siglato il suo miglior tempo in 1:47.628 davanti al campione della Formula Regional Gregoire Saucy, terzo grazie ad un buon 1:47.719. Quarta posizione per Caio Collet con un tempo di 1:47.782 davanti ad Alex Smolyar quinto grazie al suo 1:47.909. In sesta posizione David Vidales davanti soltanto di pochi millesimi da Victor Martins che aveva fatto segnare un 1:47.994. Ottava posizione per Zak O’Sullivan, davanti a Kaylen Frederick nono e Roman Stanek che chiude la top ten. I nostri portacolori Francesco Pizzi ed Enzo Trulli si sono classificati rispettivamente ventesimo e ventisettesimo in questa terza giornata di test FIA F3 in Bahrain.

LA CLASSIFICA

1 Isack Hadjar Hitech GP 1m47.247s 2 Jak Crawford Prema 1m47.628s +0.381s 3 Gregoire Saucy ART Grand Prix 1m47.719s +0.472s 4 Caio Collet MP Motorsport 1m47.782s +0.535s 5 Alexander Smolyar MP Motorsport 1m47.909s +0.662s 6 David Vidales Campos Racing 1m47.971s +0.724s 7 Victor Martins ART Grand Prix 1m47.994s +0.747s 8 Zak O’Sullivan Carlin 1m48.005s +0.758s 9 Kaylen Frederick Hitech GP 1m48.007s +0.760s 10 Roman Stanek Trident 1m48.040s +0.793s 11 Arthur Leclerc Prema 1m48.068s +0.821s 12 William Alatalo Jenzer Motorsport 1m48.089s +0.842s 13 Pepe Marti Campos Racing 1m48.105s +0.858s 14 Zane Maloney Trident 1m48.129s +0.882s 15 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1m48.155s +0.908s 16 Kush Maini MP Motorsport 1m48.184s +0.937s 17 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1m48.210s +0.963s 18 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1m48.326s +1.079s 19 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1m48.341s +1.094s 20 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1m48.397s +1.150s 21 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1m48.414s +1.167s 22 Jonny Edgar Trident 1m48.451s +1.204s 23 Ollie Bearman Prema 1m48.460s +1.213s 24 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1m48.495s +1.248s 25 Nazim Azman Hitech GP 1m48.546s +1.299s 26 Hunter Yeany Campos Racing 1m48.651s +1.404s 27 Enzo Trulli Carlin 1m48.664s +1.417s 28 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1m48.739s +1.492s 29 Brad Benavides Carlin 1m49.324s +2.077s 30 Laszlo Toth Charouz Racing System 1m49.447s +2.200s

Julian D’Agata