Dopo il risultato amaro delle qualifiche di ieri, Paul Aron recupera il sorriso, conquistando una combattutissima Sprint Race FIA F3 sul tracciato del Red Bull Ring bagnato dalla pioggia. A completare il podio, Gabriele Minì, che ha lottato come un leona per tutti i 20 giri a disposizione dei piloti, e Caio Collet, autore di una bella rimonta. Leonardo Fornaroli è riuscito a risalire metà schieramento e a chiudere quindicesimo.

BAGARRE E PRIMO SUCCESSO PER ARON

Il vincitore di oggi ha sudato sette camicie per conquistare un primo successo voluto e sperato, dopo la delusione di ieri, che gli ha tolto la pole position nel post-qualifica. Il #1 di Prema è stato bravo a mantenere il sangue freddo, nonostante la pioggia, e portarsi virtualmente sul podio già nelle prime battute di gara.

Nemmeno la Safety Car ha intimidito l’estone, che all’esposizione della bandiera verde si è ritrovato Gabriele Minì negli scarichi, che tentava di indurre all’errore il leader della corsa. Il pilota della scuderia tricolore, ha inoltre dato spettacolo nelle ultime fasi di gara con quella pazzesca battaglia ruota a ruota nei confronti di Marti.

Ed è proprio quest’ultimo, Pepe Marti, che ha svolto una prima parte di gara magistrale, salvo poi essere risucchiato e terminare sesto. Ottimo podio anche per il brasiliano di Van Amersfoort Caio Collet, che ha chiuso davanti ad un bravissimo O’Sullivan, quarto al traguardo.

Chi ha lottato e tentato di guadagnare punti scalando la classifica è Gabriel Bortoleto. Per il leader del campionato, si è trattato di una corsa in rimonta, dopo essere scivolato indietro ad inizio gara. Il sudamericano di Trident, si consola con il decimo posto ed un punto in più in bacheca.

MINI’ SUL PODIO, FORNAROLI COMBATTE ED E’ 15°

Un podio che dà fiducia e sistema le cose in classifica generale: Minì può ritenersi soddisfatto di questa Sprint Race, nonostante la vittoria ad un passo. Il siciliano ha condotto una bagarre incredibile, in condizioni che erano tutt’altro che facili per tutti, vista l’acqua scesa sul circuito.

Punti pesanti in classifica, che permettono al nostro portacolori di tornare a pieno titolo a lottare per il campionato. Ottima corsa anche per Leo Fornaroli, costretto a partire dal fondo. L’altro nostro azzurro ha tirato fuori le unghie e lottato, chiudendo quindicesimo.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE

Gabriel Bortoleto conduce ancora la classifica generale (93), guadagnando questa volta soltanto un punto, grazie al 10° posto al traguardo. Distaccato di 20 lunghezze dal leader, resiste in seconda piazza Pepe Marti.

Paul Aron e Gabriele Minì si fermano entrambi a 65 punti, mentre Dino Beganovic segue i due protagonisti della Sprint Race di oggi, staccato di un solo punto.

Appuntamento a domani con la Feature Race dalle ore 8.25. Prima fila per Gregoire Saucy, autore della pole position il venerdì e Dino Beganovic.

Giulia Scalerandi

