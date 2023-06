Il round numero 6 di FIA F3 si apre con la pole position di Saucy al termine delle qualifiche disputatesi sul Red Bull Ring. Ad essere premiato, dopo il termine della sessione, è stato lo svizzero di ART GP, in seguito alla penalizzazione inflitta a Paul Aron, autore del miglior tempo alla bandiera a scacchi.

MIGLIOR TEMPO PER ARON, MA VA OLTRE LA PISTA E ROVINA TUTTO

La lotta per rimanere all’interno dei limiti della pista non ha risparmiato nessuno nelle qualifiche della serie cadetta in Austria, nemmeno Paul Aron. Quest’ultimo, nella seconda parte di sessione è rimasto sempre là davanti ottenendo un tempo pazzesco, che già permetteva all’estone di pregustare il primo posto a sessione in corso.

Il crono del pilota #1 di Prema si è dimostrato praticamente imbattibile nella seconda parte della sessione grazie ad un ottimo 1:20.283. Gli inseguitori sono stati però tutti molto vicini a lui: Saucy secondo a +0.174, mentre terzo ha chiuso Dino Beganovic a +0.178.

Alla bandiera a scacchi, il miglior tempo era nelle mani di Aron. Avrebbe potuto essere la prima pole position per l’alfiere di Prema, ma una sbavatura fuori pista, notata a sessione terminata, gli è costata la prima casella nella Feature Race.

PRIMA POLE PER SAUCY E ART GP

Paul Aron è così scivolato quarto, cedendo il miglior tempo allo svizzero Gregoire Saucy, autore di 1:20.457. Una grande gioia che premia l’elvetico, il quale ha regalato la prima pole stagionale al team ART GP in FIA F3.

Alle sue spalle Dino Beganovic, sempre in evidenza in queste qualifiche, e Gabriel Bortoleto, leader del campionato, che anche questa volta è stato bravo a rimanere tra i big.

GABRIELE MINI’ E LEO FORNAROLI SFORTUNATI

Tanta sfortuna anche per Gabriele Minì; il siciliano di Alpine, dopo un’ottima prima parte di sessione, ha tentato in tutti i modi di restare agganciato alle prime posizioni della classifica. Nell’ultimo tentativo valido per cercare di abbassare il proprio tempo e portarsi il più avanti possibile, il pilota di Hitech ha ottenuto buoni tempi nei vari settori della pista, mettendo però le ruote oltre i track limits e andando così a vanificare tutto.

I commissari, si sa, sono inflessibili; il verdetto lo fa scivolare in undicesima piazza. Domani scatterà dalla prima fila e dovrà fare bene per portarsi avanti in classifica generale. Più difficile invece domenica, dove sarà costretto a lavorare molto e fare una corsa di rimonta.

Non è andata meglio all’altro azzurro presente in pista. Leo Fornaroli è stato spesso in Top10 in questa sessione, salvo scivolare poi in fondo ed essere quindi relegato alle posizioni di rincalzo; per lui si prospettano due gare tutte in rimonta.

1 8 G. Saucy ART Grand Prix 14 1:20.457 – – 193.206 15:28:51 2 2 D. Beganovic PREMA Racing 13 1:20.461 0.004 0.004 193.196 15:28:38 3 5 G. Bortoleto Trident 15 1:20.474 0.017 0.013 193.165 15:28:24 4 1 P. Aron PREMA Racing 14 1:20.521 0.064 0.047 193.052 15:08:57 5 17 C. Collet Van Amersfoort Racing 14 1:20.547 0.090 0.026 192.990 15:29:00 6 3 Z. O’Sullivan PREMA Racing 13 1:20.566 0.109 0.019 192.944 15:28:45 7 10 F. Colapinto MP Motorsport 14 1:20.604 0.147 0.038 192.853 15:27:05 8 6 O. Goethe Trident 14 1:20.642 0.185 0.038 192.763 15:27:14 9 7 K. Frederick ART Grand Prix 14 1:20.653 0.196 0.011 192.736 15:28:53 10 24 C. Mansell Campos Racing 14 1:20.744 0.287 0.091 192.519 15:28:52

Partenza dalla prima casella per Josep Marti, 12° nelle qualifiche, per quanto riguarda la Sprint Race di domani. Prima fila italo-spagnola, con il nostro Minì che scatterà al fianco del pilota Campos. Appuntamento quindi a domani con la Sprint Race, a partire dalle ore 10.

Giulia Scalerandi

