Sarà Dennis Hauger a scattare davanti a tutti nella gara domenicale della Formula 3, impegnata questo week-end al Red Bull Ring. Nelle qualifiche del terzo round stagionale, il pilota norvegese ha guadagnato la pole position grazie alla cancellazione del miglior tempo di Caio Collet, colpevole di aver superato i limiti della pista.

HAUGER ALLUNGA

Grazie a questo risultato, Hauger conquista i primi 4 punti del week-end ed allunga ulteriormente in classifica piloti, portando a 10 i punti di vantaggio su Victor Martins. Il pilota Prema beneficia così del tempo cancellato a Collet, che proprio sul finire della sessione aveva ottenuto un 1:19.697, tolto per aver superato i track limits in curva 10.

Sale in seconda posizione invece Frederik Vesti, seguito da Alexander Smolyar, terzo. Quarto invece Collet, frutto del tempo ottenuto in precedenza. A seguire Jak Crawford, che conquista un buon quinto posto davanti a Clément Novalak.

Jack Doohan, apparso molto veloce nel corso delle prove libere, ha chiuso la sessione di qualifiche con un settimo posto. Quarta fila in Gara 3 per i due piloti Prema Olli Caldwell e Arthur Leclerc, che hanno ottenuto rispettivamente l’ottavo e il nono tempo cronometrato. A chiudere la top ten Martins, davanti a Matteo Nannini e Logan Sergeant.

Per effetto dell’inversione di griglia dei primi dodici classificati delle qualifiche, il pilota del team Charouz scatterà davanti a Nannini, che avrà dunque possibilità di giocarsi qualcosa di importante in Gara 1.

Il turno è stato anche interrotto da una bandiera rossa dopo che il pilota della Carlin Ido Cohen è rimasto fermo in pista sul rettilineo del traguardo. Le qualifiche sono ripartite una volta spostata la monoposto dopo pochi minuti, con i piloti che sono andati a migliorarsi proprio negli ultimi minuti.

Domani in programma le prime due gare della Formula 3 a Spielberg. Alle 10:35 si tornerà in pista per Gara 1, mentre Gara 2 scatterà alle 17:45.

CLASSIFICA COMPLETA

Carlo Luciani