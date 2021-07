Frederick Vesti riesce ad avere la meglio nell’ultima gara del weekend di Spielberg della FIA F3 battendo, un po’ a sorpresa, un Dennis Hauger meno brillante rispetto alla giornata di ieri. Il norvegese conclude comunque secondo, allungando sui diretti avversari. Terza la seconda Prema di Ollie Caldwell.

VESTI BATTE HAUGER IN GARA-3 A SPIELBERG MA IL NORVEGESE ALLUNGA ANCORA IN CLASSIFICA

La gara domenicale della Formula 3, quella che che offre pieno punteggio, ci ha finalmente offerto un atteso duello tra il leader di campionato Dennis Hauger e uno dei favoriti al titolo 2021 Frederick Vesti. Il danese riesce ad avere la meglio anche grazie a un errore commesso da Hauger in fase di ripartenza, dopo una virtual safety car inserita a pochi chilometri dal termine.

Chiude ancora dietro al compagno di team Ollie Caldwell; si è rivelato vano il suo tentativo di impensierire Hauger nell’ultima tornata. Il britannico riesce comunque a salire sul podio. Termina la sua corsa in quarta posizione la ART GP di Aleksandr Smolyar, in lotta per la vittoria nella prima metà di gara. Ottimo quinto posto al traguardo per il nostro Matteno Nannini, concludendo un’ottima rimonta dall’undicesima casella di partenza.

RIMONTE DA SOGNO PER IWASA E COLLET, LECLERC OUT PER INCIDENTE

Ancora più clamorose le rimonte di Ayumu Iwasa, sesto dopo essere partito diciottesimo e Caio Collet, ripartito dal fondo dello schieramento a seguito di uno stallo al momento del via. Logan Sargeant entra in zona punti chiudendo al nono posto, davanti alla Jenzer Motorsport di Calan Williams e la Carlin di Johnny Edgar.

Un’aggressiva e a tratti eccezionale gara di Arthur Leclerc è finita pericolosamente in curva 4. Dopo un contatto prima del punto di frenata con Martins, il pilota monegasco è carambolato contro la vettura di Clement Novalak terminando la sua folle corsa nella ghiaia. Entrambi piloti sono rimasti illesi. L’incidente ha ovviamente causato l’ingresso della safety car, unica della gara.

Nei giri finali è uscito di scena un altro protagonista di questo campionato, Jack Doohan, colpito in curva 3 da Jak Crawford. Fuori dalla corsa entrambi i piloti.

La classifica generale vede un balzo avanti di Frederick Vesti, che grazie ai 25 punti ottenuti oggi riesce a ottenere la seconda piazza assoluta, davanti Jack Doohan e Ollie Caldwell. Vola via Hauger, mettendo tra se e il primo avversario ben 37 punti.

Da segnalare anche la non partecipazione alla corsa del pilota statunitense Kaylen Frederick, dopo aver riportato un infortunio al pollice nell’incidente che lo ha visto protagonista in gara-2. Speriamo di non vedere anche al termine di gara-3 uno stravolgimento della classifica finale a seguito di penalità causa infrazioni dei track limits.

Samuele Fassino