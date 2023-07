La pista bagnata di Spa-Francorchamps consegna a Josep Maria Marti la pole position, padrone delle qualifiche in Belgio di F3 davanti a Leonardo Fornaroli ed a Gabriele Minì. Solamente quindicesimo, invece, il brasiliano Gabriel Bortoleto.

Nella foresta belga un trionfo latino

Le qualifiche sono iniziate con 5 minuti di ritardo in vista di un cambiamento delle condizioni meteo rispetto alle FP1 di F1 che fortunatamente ha permesso di assistere ad una sessione asciutta (non la pista, che però è andata in netto miglioramento). La pioggia delle ore precedenti ha causato diverse uscite di pista nonchè traffico all’ultima chicane per lanciarsi nel giro veloce. In un momento importante del campionato, con solo 2 week-end al termine della stagione, l’obiettivo era quello di piazzarsi nel miglior posto possibile.

Ad ottenere la pole position è Marti, abile nei minuti conclusivi a stabilire il tempo di 2:22.160. Ottimo secondo tempo, invece, per Leonardo Fornaroli, perfetto a concludere al secondo posto con solo 16 millesimi di ritardo dalla vetta dopo aver registrato un settore centrale semplicemente perfetto. Terzo tempo per Gabriele Minì, chiamato a rispondere ad un week-end agli opposti in Ungheria: 94 centesimi di distacco dopo aver perso un giro per aver abusato dei limiti della pista.

Colapinto si assicura il quarto posto davanti a Tsolov, O’Sullivan, Beganovic, Edgar, Collet, Barnard, Aron e Barter. Se durante le fasi centrali i piloti Art GP si erano confermati i migliori in pista, al termine solo Tsolov ha conquistato la top 12, mentre Saucy e Frederick si sono dovuti accontentare si un posto fuori dalla top 15.

Il miglior tempo segnato da Marti rilancia la lotta al titolo grazie ai punti guadagnati che gli permettono di scavalcare O’Sullivan in classifica. L’iberico può guadagnare punti nel corso del fine settimana anche visto il 15mo posto di Bortoleto, leader del campionato che ha faticato nell’insidiosa pista di Spa-Francorchamps. Il sudamericano, infatti, dovrà disputare due gare cercando di limitare i danni e guadagnando quante più posizioni possibili.

Esordio in F3 difficile per Simonazzi, che partirà in penultima posizione. Ventiquattresimo tempo, invece, per Sophia Floersch, protagonista in positivo dell’ultimo week-end che si è disputato settimana scorsa in Ungheria.

Ordine qualifica

Ecco l’ordine dei tempi registrati in qualifica. Da considerare l’investigazione a fine sessione per Mansell a causa di waving nelle curve 17/18 (chicane).Appuntamento con la Sprint Race di F3 a Spa domani mattina alle 10. Barter e Aron saranno in prima fila, rispettivamente in prima e seconda piazza.

Anna Botton