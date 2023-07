Carlos Sainz detta il passo al termine della FP1 del GP del Belgio, 12mo atto del Mondiale F1 2023. Ferrari guida la classifica alla conclusione di una sessione caratterizzata dalla pioggia, una variabile che molto probabilmente caratterizzerà tutto il week-end.

Lo spagnolo di casa Ferrari ha stabilito il miglior crono in 2.03.207 davanti alle McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Quarto tempo per il monegasco Charles Leclerc con la seconda Ferrari, quinto per la Red Bull del messicano Sergio Perez.

Il thailandese Alexander Albon (Williams), il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri), il danese Jan Magnussen (Haas), l’australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri) ed il tedesco Nico Hülkenberg (Haas) concludono nell’ordine un turno che è stato interrotto per alcuni minuti dopo un problema a ‘Les Combes’ da parte di Logan Sargeant. L’americano di Williams non ha riportato danni particolari alla propria monoposto, il 22enne nativo dello Stato della Florida prenderà regolarmente parte alle qualifiche di questo pomeriggio.

Pochi giri per Mercedes, uno solo per l’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo in carica di Red Bull si prepara per cambiare il cambio nelle prossime ore, opzione che costerà al numero uno del gruppo cinque posizioni di penalità dopo le qualifiche.

FP1 CLASSIFICATION Sainz tops a sodden first practice in Spa #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/PQU5Wb0iQM — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Il meteo può cambiare il programma del week-end del GP del Belgio

Solo una sessione di prove libera verrà disputata questo fine settimana, dalle 17.00 di quest’oggi commenteremo infatti le qualifiche valide per il Gran Premio di domenica. Nella giornata di domani, invece, il programma sarà dedicato alla Sprint Race, preceduta dall’apposita qualifica che stabilirà l’ordine di partenza per la ‘competizione del sabato’.

In ogni caso le ultime notizie hanno riportato che il turno di libere che abbiamo appena commentato non avrà influenza sulla continuazione del round di Spa-Francorchamps. In base all’evolversi del meteo si deciderà come procedere, indubbiamente l’obiettivo è quello di disputare regolarmente tutte le sessioni come originariamente previsto. Sul tavolo c’è anche l’opzione di stabilire la griglia di partenza in base alla graduatoria del campionato.

Luca Pellegrini