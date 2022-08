Sessione di qualifiche particolare per la Formula 3, tornata in pista a Spa-Francorchamps per il primo dei tre appuntamenti conclusivi di questa stagione. È Caio Collet a conquistare la pole position in condizioni particolari, con la pista che andava pian piano asciugandosi. Grande prestazione di Francesco Pizzi, autore della sua miglior qualifica nella categoria con il terzo posto ottenuto.

LA BANDIERA ROSSA CAMBIA TUTTO

La sessione subisce un’interruzione con bandiera rossa quando mancano 19 minuti al termine per un errore di Jack Crawford. Il pilota statunitense, dopo un testacoda è ripartito ed è poi finito nella ghiaia, insabbiandosi. Fino a quel momento tutti in pista con gomme rain, ma senza nessun particolare colpo di scena.

Qualifica compromessa dunque per Crawford, complicata ulteriormente dalle condizione della pista, che asciugandosi trova nella bandiera rossa un ulteriore aiuto. Al momento della ripresa, infatti, molti piloti tornano in pista con gomme slick.

La scelta, però, sembra non pagare inizialmente, con la pista ancora troppo bagnata e tempi che non migliorano. Cominciano a vedersi giri veloci quando mancano 11 minuti al termine della sessione.

FINALE PAZZESCO

Qualifica accesissima nel finale, con la pista in continuo miglioramento ed i piloti che abbassano i proprio giri veloci. Sembra Roman Stanek il favorito per la pole position, ma alla fine il ceco viene beffato da una bandiera gialla nel primo settore causata da Isack Hadjar. In questo frangente molti riescono ancora a migliorarsi, ma bisognerà vedere come agiranno i commissari per i piloti che si sono migliorati poco dopo quel momento.

Detto della pole di Collet, alle sue spalle domenica scatterà Zane Maloney davanti a Pizzi, bravissimo in condizioni di asfalto difficili. A seguire Oliver Goethe, Stanek e Jonny Edgar a completere le prime tre file.

Quarta fila per Aleksandr Smolyar e Oliver Bearman; completano la top ten Franco Colapinto e Brad Benavides. Scatterà invece dalla pole posizion domani Zak O’Sullivan grazie all’inversione di griglia per i primi dodici nella sprint race. Al suo fianco ci sarà Juan Manuel Correa, undicesimo nelle qualifiche di oggi. Da segnalare infine le posizioni di partenza degli altri due italiani: Enzo Trulli scatterà dalla quattordicesima casella, Federico Malvestiti dalla ventiduesima.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: